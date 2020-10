'¿No era más fácil ir, dialogar con humildad?': López sobre minga

Luego de dos días de diálogo entre la Minga indígena del suroccidente de Colombia, por la defensa de la vida, el territorio, la democracia y la paz y el Gobierno, los indígenas señalaron, tal como lo anunciaron la semana pasada, ante la ausencia del Presidente en la reunión al que convocaron en Cali, marcharán pacíficamente hacia Bogotá.



Ante este escenario, la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, hizo un duro pronunciamiento contra el Gobierno.



"¿No era más fácil ir, dialogar con humildad y resolver con profundidad las preocupaciones de la minga sobre el asesinato de líderes sociales, masacres e inseguridad creciente en sus territorios? Otra marcha que llega a Bogotá contra el Gobierno Nacional", señaló López.



La mandataria local se refiere a que los sectores convocantes solicitaron que el presidente Iván Duque estuviera presente para escuchar sus exigencias de política económica, social, cultural y ambiental.



Durante lunes y martes el Gobierno, encabezado por la ministra del Interior Alicia Arango y el alto comisionado para la paz, Miguel Ceballos, se reunió con líderes campesinos, afro, indígenas, entre otros, no obstante, el Gobierno lamentó que "los Consejeros del CRIC" no fueran.



No obstante, Hildo Pete, vocero del Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC), señaló que ellos delegaron "una comisión de cada territorio, que son mingeros y tienen el mismo pesos del consejero, pues tienen voz y voto y eso es lo que no ha entendido el Gobierno".

