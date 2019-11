‘EPS Compensar ha rechazado a mi hijo porque tiene Síndrome de Down’

Lo que para muchos colombianos es un trámite sencillo, como es afiliar a su hijo a un Plan Complementario de Salud, para Michel Mesa y su esposo Daniel Gómez se ha convertido en toda una odisea, todo porque -según afirman- la EPS Compensar ha rechazado la inclusión del menor de edad porque tiene Síndrome de Down.

En diálogo con EL TIEMPO, Michel Mesa explicó que “la EPS y la doctora que me atendió en un principio sabían que mi hijo tenía altas probabilidades de venir con síndrome de down pero nunca me informaron de esto”.



“Solo pedimos que compensen esta omisión”, agregó Mesa.



¿En sí qué es lo que le están reclamando a Compensar?



Lo único que queremos es que le permitan a mi hijo ingresar al Plan Complementario. No gratis, sino pagando como cualquier usuario, pero que le permitan ingresar. Lo han rechazado porque tiene Síndrome de Down, pero es que finalmente todo esto obedece a una omisión de ellos.



¿Cuál omisión?



La EPS y la doctora que me atendió en un principio sabían que mi hijo tenía altas probabilidades de venir con Síndrome de Down pero nunca me informaron de esto.

¿Cómo le ocultaron esa información?



Mi historia arranca en junio, cuando nos enteramos de que íbamos a ser padres. En ese mes tuve el primer control con la doctora Martha Cecilia Díaz, en chía. Ella me envió una ecografía que es de translucencia nucal, que se hace entre la semana 11 y 13 para saber si el niño tiene Síndrome de Down. Me hice esa ecografía en Idime y le pregunté al ecógrafo si todo estaba bien.



En ese momento nos causó inquietud que en los resultados había un término que estaba subrayado, todo en términos médicos. Pero cuando tuvimos el control con la doctora Díaz, ella no nos dijo nada, no nos alertó de nada.

¿Desde ese momento hasta cuando nació el niño, no hubo ninguna anomalía con el embarazo?

En diciembre cambié de médico porque si continuaba allí el niño tenía que nacer en Chía y yo quería que naciera en Bogotá. El nuevo doctor al ver los exámenes me pregunto ‘¿Qué hicieron con esto?’ Yo no le entendía de qué me estaba hablando. Fue cuando me dijo entonces que mi hijo tenía altas probabilidades de nacer con Síndrome de Down.



¿Qué opciones le dieron?



Ya en ese momento no se podía hacer absolutamente nada, tocaba esperar a que el niño naciera para saber si tenía Síndrome de Down y efectivamente el niño nació con esa enfermedad.



Casualmente a los pocos días de nacer mi hijo, mi mamá se encontró con la doctora Díaz, quien le dijo que efectivamente ella sí había visto el exámen desde un principio, pero que no me había dicho nada para no preocuparme.



Adicionalmente, en la historia clínica decía que me habían informado de la sentencia C-355 referente a la despenalización del aborto y decía que yo había decidido continuar con el embarazo. Eso es completamente falso, nunca me informaron de ninguna sentencia. Además, por qué no iba yo a continuar con el embarazo si se suponía que todo estaba bien. Si es cierto que me dijeron que el niño iba a nacer con Síndrome de Down, ¿por qué me hablan de esa sentencia, acaso el Síndrome de Down no es compatible con la vida?



