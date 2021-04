Por reforma tributaria, Nieto lanza crítica contra Duque

Rafael Nieto Loaiza, uno de los líderes del Centro Democrático que aspira a representar a la colectividad en las elecciones de 2022, lanzó una mordaz crítica contra el presidente Iván Duque por cuenta de la reforma tributaria que el Gobierno espera sacar en esta legislatura en el Congreso.





Y para no dejar dudas, Nieto publicó en su cuenta de Twitter un video de Duque cuando era candidato en la campaña política del 2018, hablando de disminuir impuestos en el país. Junto a ella escribió: “Estoy de acuerdo con Iván Duque, el candidato”.



Pero ¿acaso qué decía Duque en el video? “No hay espacio para subir más los impuestos en Colombia, son altos, son asfixiantes, son complejos y no están ayudando a la formalización. Entonces, ¿se pueden bajar impuestos? La respuesta es sí”, manifestaba categórico en aquella época.



Estoy de acuerdo con Iván Duque, el candidato pic.twitter.com/irRYSro7uQ — Rafael Nieto Loaiza (@RafaNietoLoaiza) April 5, 2021

Es más, en esos tiempos, Duque planteó la necesidad de: “eliminar los gastos innecesarios en el estado” y de hacer una reforma a la administración pública que permitiera generar ahorros permanentes del 5% por año durante el siguiente cuatrienio.



“Hay que enfrentar la evasión de renta y de IVA que son más de 40 billones de pesos al año, apelando a la facturación electrónica y a otras tecnologías como también lo valida Fedesarrollo”, señaló el entonces candidato Duque.



Distintos opositores a Duque han utilizado los vídeos de Duque de cuando estaba en la campaña presidencial en la que una de sus frases más utilizadas era de “no más impuestos” para mostrar su rechazo a la reforma tributaria. En esta ocasión, sin embargo, el hecho llama la atención porque Nieto fue compañero del triunfo de Duque por su militancia en el Centro Democrático.



POLÍTICA

