Niegan tutela de Álvaro Leyva e Iván Cepeda contra el presidente Duque

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca declaró "improcedente" una acción de tutela interpuesta por el senador Iván Cepeda Castro y el exministro Álvaro Leyva Durán en contra del presidente Iván Duque relacionada con los diálogos con el Eln.

Ellos querían que se le ordenara al jefe de Estado depositar ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas los documentos que contienen los avances y acuerdos de negociación de los seis ciclos de diálogos desarrollados entre Colombia y el Ejército de Liberación Nacional (Eln), así como dar cumplimiento a lo pactado.



En su decisión los magistrados aseguran que la acción de tutela no es el mecanismo procedente para el estudio del amparo de derechos colectivos, a menos que los derechos fundamentales de la parte actora estén siendo vulnerados o amenazados por la afectación del derecho colectivo.



"Se advierte entonces que, la solicitud de la protección de un derecho colectivo no implica, per se, la improcedencia de la acción de tutela, toda vez que pueden existir circunstancias que hacen necesaria la intervención urgente e inmediata del juez de tutela", dice el fallo de la Sección Segunda, Subsección B, del tribunal.



A juicio de la Sala, Cepeda y Leyva "no son las personas directa y realmente afectadas en su derecho fundamental a la paz". Y agregan que "la paz ostenta una doble naturaleza, esto es, colectiva y fundamental, por lo que su protección no siempre es viable por la acción de tutela".

"En síntesis, se considera que el derecho a la paz sólo puede ser objeto de amparo a través de la acción de tutela cuando éste adquiere un contenido concreto y subjetivo en cabeza del actor", dice el fallo



Pero también les dicen a los demandantes que si bien la Sala no desconoce la violencia que el país atraviesa desde hace bastantes años, la omisión en el depósito de los documentos que contienen los avances y acuerdos de negociación con el Eln "no implica per se la vulneración automática del derecho a la paz".



Además en el fallo se plantea que lo acordado, al ser parcial y no definitivo, carece de fuerza normativa y vinculante y, por lo tanto, son decisiones políticas que le corresponde asumir al Gobierno Nacional como responsable del orden público en todo el territorio nacional y eventualmente al Congreso.



POLÍTICA