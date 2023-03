Desde que se conocieron los chats entre Nicolás Petro Burgos (hijo del presidente Gustavo Petro) y su exesposa Day Vásquez, varios ministros ya han salido a referirse a los supuestos encuentros que han tenido con el diputado del Atlántico. Han sido días llenos de explicaciones.



Y es que en las conversaciones con su expareja, Petro Burgos habla de supuestas reuniones que habría con altos funcionarios del gabinete como la ministra de Salud, Carolina Corcho; el exministro de Educación, Alejandro Gaviria; la directora del Departamento de Prosperidad Social, Cielo Rusinque; el director del Departamento Administrativo de la Presidencia, Mauricio Lizcano, y el ministro del Interior, Alfonso Prada.



También se mencionan encuentros con Hildebrando Vélez, el papá de la ministra de Minas y Energía, Irene Vélez.



Ahora bien, el escándalo por las cuotas burocráticas que habría recibido Nicolás Petro aumentó cuando se supo que en uno de los chats, este menciona que el ministro Alfonso Prada, portavoz del Gobierno, le dio "10 cupos".



Tanto Prada como otros miembros del gabinete ya han salido a responder por esas reuniones.

'Nicolás Petro jamás me ha entregado una hoja de vida': Prada

A primera hora del lunes 6 de marzo, el ministro Alfonso Prada habló en el programa radial de la Presidencia y por primera vez se refirió al escándalo. El fin de semana varios medios de comunicación, incluido EL TIEMPO, lo buscaron para conocer su respuesta, pero no fue posible contactarlo.



El ministro Prada, en el programa, explicó que no tuvo señal en todo el fin de semana porque se encontraba en Caquetá dialogando con la comunidad que se enfrentó a uniformados en la base petrolera Esmerald Energy. Esa situación dejó a tres personas muertas: un policía y dos campesinos.



Entre sus respuestas, Prada dijo que efectivamente se reunió "un par" de veces con el hijo del Presidente. Estos encuentros, según él, se dieron cuando él ya hacía parte del Gobierno.

Alfonso Prada y Nicolás Petro. Foto: Presidencia y twitter de Nicolás Petro

"Yo conocí a Nicolás en la campaña del presidente Petro, yo era jefe de debate. Nicolás era uno de los coordinadores en el Departamento del Atlántico. Él trabajó allá. Me acompañó a distintas reuniones, lo conocí desplegando su actividad política. Hasta hoy mi relación ha sido en ese nivel. El año pasado me reuní dos veces con él", afirmó.



En lo que tiene que ver con los supuestos cupos, Prada mencionó que él jamás ha hablado de eso porque, según él, esa palabra "no está en su lenguaje" ni en el del Ministerio. "No entrego cupos del ministerio (...) esa es una palabra extraña", agregó.



También descartó que Petro Burgos le hubiera entregado hojas de vida para trabajos en el Ministerio del Interior.



En los chats, por su parte, se lee que sobre los 10 cupos que menciona Petro Burgos, este dice: "Tres los voy a dar para Ciénaga, uno para ayudar a mi mamá, uno para ti y cinco para el tema político de Barranquilla”.



Previamente, Petro le había pedido a Vásquez que le enviara la hoja de vida de algún abogado que ella “quisiera ayudar”, para incluirlo en los diez cupos de los que habló en el chat.



Su expareja le dice que no se le viene nadie a la mente, a lo que Petro responde: “No importa, para no perder el espacio”.

Sí hubo reunión, pero no se acordó ningún nombramiento: Cielo Rusinque

Cielo Rusinque, directora del DPS. Foto: Prosperidad Social

La directora de Prosperidad Social, Cielo Rusinque, fue la primera funcionaria del Gobierno en referirse al tema. Lo hizo el pasado 4 de marzo en su cuenta de Twitter. Ese sábado escribió que rechazaba las insinuaciones sobre supuestos cupos en su departamento.



"Nuestros funcionarios son nombrados con estricto proceso de cumplimiento de requisitos para el cargo o actividad a contratar teniendo en cuenta el mérito. No entregamos cuotas", enfatizó.



Luego confirmó que sí se reunió con Nicolás Petro, pero allí, según sus palabras, no se acordó ningún nombramiento. "No es nuestra forma de proceder", concluyó.

Después, en varias entrevistas radiales insistió en que en ningún momento le entregó cargos.

Cecilia López también se reunió con él, antes de posesionarse

La ministra de Agricultura, Cecilia López, aunque no es mencionada en los chats, igualmente se refirió al tema. Pero además contó que se vio una vez con el hijo del jefe de Estado el año pasado.



En sus redes sociales compartió que el 27 de julio de 2022, antes de que el nuevo Gobierno se posesionara, recibió en su cada al abogado Miguel Ángel del Río, quien, dice ella, "llegó con Nicolás Petro y otros políticos de la Costa para hablar de la región".



Incluso hay una foto de ese día.



Reunión entre Cecilia López, Nicolás Petro y otros políticos. Foto: Twitter Cecilia López

El fin de semana pasado, en Twitter se impulsó la etiqueta #TocanAPetroNosTocanATodos y ella fue una de las primeras en usarla para mostrarle su respaldo al presidente Petro, luego de que le pidió a la Fiscalía que investigue tanto a su hijo como a su hermano Juan Fernando Petro.



El tema no cayó muy bien en la opinión pública, pues algunos tildaron los mensajes como amenazantes. A esto, López respondió: "Yo no sé de dónde sacan que es amenazante. Lo que ese hashtag dice es que si le duele al Presidente, nos duele a todos, que si le afecta al Presidente nos afecta a todos. La agresividad solo está en la mente del que lo ve así".

Alejandro Gaviria también se vio con Nicolás Petro

Alejandro Gaviria y Nicolás Petro. Foto: Ministerio de Educación y Nicolás Petro

El exministro Alejandro Gaviria explicó que él sí se vio con Nicolás Petro. Reconoció, en entrevista con Caracol Radio, que tras ser designado como jefe de la cartera de Educación, tuvo una reunión con él.



Sin embargo, contó que él no sabía que Petro Burgos iba a asistir, pues quien le pidió una cita fue Pedro Flórez, senador del Pacto Histórico. El mismo que también estuvo en la reunión de Petro Burgos con Cecilia López.



“Me reuní porque quien es hoy el presidente de la comisión Sexta del Senado, Pedro Flórez, quería tener una cita, pues esta comisión es la que maneja los temas de educación”, dijo Gaviria.



El encuentro duró cerca de 25 minutos y Gaviria dice que hay una foto de la reunión. Según el exministro, esa fue la única vez que se vieron.



'He tenido una única reunión con Nicolás Petro': Irene Vélez

Irene Vélez Torres, ministra de Minas y Energía de la administración de Gustavo Petro. Foto: Mauricio Moreno. EL TIEMPO

La ministra de Minas y Energía, Irene Vélez, se suma a la lista de ministros que han sostenido reuniones con el hijo del Presidente. Ella dice que solo fue una. Aunque en el chat de Vásquez y Petro la reunión que se menciona es con su padre, Hildebrando Vélez.



Pese a esto, la encargada de la cartera de Energía contó que el 21 de septiembre de 2022 se reunió con el diputado Petro. Esto se dio, de acuerdo con su publicación, en el marco de la preparación de los diálogos regionales.



"Este tipo de conversaciones también las hemos sostenido con otros diputados, congresistas, gremios y organizaciones sociales", expuso.

Este tipo de conversaciones también las hemos sostenido con otros diputados, congresistas, gremios y organizaciones sociales. FACEBOOK

Insistió que desde su Ministerio no "se otorga ningún contrato o cargo por presión, burocracia, ni solicitud explícita de alguien".



Por último, pidió que "por la transparencia del Gobierno del Cambio y el intachable proceder del presidente Gustavo Petro, las entidades competentes deben actuar y adelantar las investigaciones necesarias".

Carolina Corcho, ministra de Salud: 'Hemos conversado con Nicolás Petro'

Por último, entre los pronunciamientos también se dio el de la ministra de Salud, Carolina Corcho. Este lunes, en su cuenta de Twitter, compartió que sí ha conversado con Nicolás Petro "como se ha hecho con congresistas, diputados, ciudadanos y diversos representantes de organizaciones sociales, gremiales y políticas".



Al igual que sus colegas, aclaró que no se habló ni acordó "nada de contratos, puestos ni prebendas".

Carolina Corcho negó contratos con Nicolás Petro. Foto: Sergio Acero. EL TIEMPO / Vanexa Romero. Archivo EL TIEMPO

El silencio de Mauricio Lizcano, director del Dapre

De la lista de mencionados, el único que hace falta por referirse al tema es el director del Departamento Administrativo de la Presidencia, Mauricio Lizcano.

Aura Saavedra Álvarez

REDACCIÓN POLÍTICA