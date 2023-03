La polémica por los presuntos hechos de corrupción que habría cometido Nicolás Petro, el hijo mayor del presidente Gustavo Petro, continúa en el país. El pasado fin de semana, el jefe de Estado habló de la relación que ha tenido con su hijo a lo largo de la vida y qué tanto estuvo presente durante la infancia del hoy diputado del Atlántico.



En la conversación con ese medio, el Presidente señala que conoció a su hijo mientras era parte del M-19 y estaba en la cárcel. Luego estuvo en la clandestinidad, pues dice que tuvo que huir por temor a que lo mataran como a algunos de sus compañeros. En ese momento, vivió por un año con su exesposa Katia Burgos y su hijo Nicolás en Bucaramanga.



Sin embargo, según contó, se separó de ellos porque no quería poner en riesgo sus vidas. En la mañana de este lunes, reiteró en su cuenta de Twitter que varios de los miembros del M-19 partieron sin sus hijos "para que no los mataran".



Después agregó: "Se han pasado años llamándome guerrillero por mi militancia en el M-19, pues bien, esa militancia me impedía hacer lo que cualquier persona. No usaba mi nombre, ni mi cédula, aún amando, no podía conformar pareja, no podía criar a menos de exponer la vida de quienes amaba (sic)".



El jefe de Estado dijo que eso era "la clandestinidad" y cuestionó que tal vez eso no es comprensible hoy. "Es muy difícil hoy entender porque puede haber sacrificio personal por las ideas y las ansias de cambiar las cosas. Pero así éramos, y así sigo siendo", concluyó.

Aunque Petro manifestó que no hará más declaraciones al respecto, minutos después fue indagado sobre la crianza de su hijo en el programa de la Presidencia, Colombia Hoy. Allí respondió con preguntas: "¿Un hombre preso puede criar a su hijo en la cárcel? ¿Sabe que los militantes del M-19 éramos perseguidos, que si nos dejábamos pillar nos mataban?".



Y le dijo a una periodista: “¿No cree usted que se les está olvidando lo que han repetido durante todos estos años? Que yo fui un militante del M-19. Por tanto, no podíamos tener a nuestros hijos a cuestas porque arriesgábamos su propia vida. Preferíamos que quedaran en otras manos para que no los mataran”.



Tras estas explicaciones del mandatario, algunos ciudadanos recordaron una entrevista que le hicieron a Petro Burgos antes de que todo el escándalo estallara.



En esa conversación habla de su crecimiento y recuerda un episodio que vivió con su padre. "Él me tenía agarrado de la mano y yo lo miraba y estaba la plaza llena...Estaba en una aspiración al Senado en ese entonces", cuenta.



Luego dice: "He crecido siempre con mi papá y he estado con él en sus luchas políticas, siempre al lado de él, en las tarimas, organizando. Hace un año yo fui el responsable de la campaña Petro Presidente en la campaña del Caribe".



Esta grabación le ha costado algunos cuestionamientos al jefe de Estado. "¿Entonces a quién debemos creerle? ¿Al presidente que dice que no lo crió, o al hijo que dice que creció al lado de su papá presidente?", le dijo, por ejemplo, una periodista que compartió el video.

Petro, por su parte, ha insistido en que respetará cualquier decisión a la que llegue la Fiscalía. En sus redes sociales, aseguró que como primer mandatario, pide que se investigue y se determinen las responsabilidades "respetando cualquier conclusión de la justicia".



Por otro lado, dijo que como padre confía "en que (Nicolás Petro) pueda demostrar su inocencia. Mientras, vivo con dolor esta situación como cualquier padre".



