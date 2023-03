Nicolás Fernando Petro Burgos, uno de los cinco hijos biológicos que tiene el presidente Gustavo Petro, vuelve a estar en la mira de la opinión pública por sus polémicas relaciones.

Este jueves, Day Vásquez, su exesposa, lo acusó públicamente de haber recibido 600 millones de pesos de Samuel Santander López Sierra, conocido en el bajo mundo como el Hombre Marlboro.



De hecho, estuvo extraditado durante 25 años en Estados Unidos, en donde se le condenó por narcotráfico y conspiración.



Según versiones individuales de los ex-paramilitares Salvatore Mancuso y Jorge 40, el Hombre Malboro trabó alianzas con ellos para llevar grupos paramilitares a La Guajira. Y, además, López Sierra es considerado como el mentor del exgobernador de La Guajira Kiko Gómez y del narcotraficante Marquitos Figueroa. ambos señalados por las autoridades de múltiples crímenes.



El pasado 5 de enero, se informó que Nicolás se reunió en la casa de la familia del procesado excongresista Musa Besaile. El hecho causó una gran polémica porque el hijo del parapolítico publicó en sus redes sociales fotos y videos que confirmaban su cercanía con este clan.



Entonces Petro Burgos aseguró a través de un comunicado que sus encuentros no estaban relacionados con política sino con su larga amistad con el hijo adolescente de Besaile.



Posteriormente, la revista Cambio informó de un nexo entre Nicolás Petro con el empresario Juan Manuel Sarmiento Mejía, una persona con claros intereses en contratación pública.



"El esquema de seguridad del hijo del presidente Petro que le proporciona la Unidad Nacional de Protección (UNP) incluye tres camionetas, pero desde agosto del año pasado, a este esquema se le unió una camioneta blindada marca Chevrolet modelo Tahoe con placas JCZ 858, que está a nombre de la empresa de Sarmiento Mejía", dijo la revista.



El sábado pasado, 14 de enero, el líder político del Pacto Histórico en el Atlántico, Máximo Noriega, quien aspira llegar a la Gobernación, organizó un evento en Soledad, que tenía como invitado principal a Nicolás Petro. El vehículo en mención hacía parte de la caravana del hijo del presidente, como lo demuestran las imágenes divulgadas entonces.



El viernes 3 de febrero, su exposa Days Vásquez Castro, reveló que él además hizo que le quitaran el esquema de seguridad de la Unidad Nacional de Protección le había otorgado por ser víctima de amenazas.



"Hace una semana me mandó a quitar el vehículo de seguridad por venganza y tengo pruebas de ello. Hace unos días me tocó salir de mi casa al aeropuerto en taxi y sin seguridad”, dijo ella. Y contó que se sentía amenazada.



Este viernes, el presidente, su padre, pidió a la Fiscalía investigar a Nicolás Petro.



