En la mitad del escándalo que sacude a Nicolás Petro por las fuertes acusaciones que hizo su exesposa Day Vásquez, Nicolás Alcocer Petro, uno de sus hermanos, quiso aclararle a la opinión pública quién es él para evitar confusiones.

Vale recordar que Nicolás Petro Burgos deberá enfrentar investigaciones por parte de la Fiscalía y la Procuraduría, luego de que la señora Vásquez hiciera revelaciones de la campaña presidencial.



Ella acusó a su expareja de recibir, presuntamente, 600 millones de pesos del exnarcotraficante Samuel Santander López Sierra, conocido como el ‘Hombre Marlboro’, además de otra suma, al parecer, proveniente del contratista Alfonso del Cristo Hilsaca Eljaude.

"Mi Gobierno no otorgará beneficios a criminales a cambio de sobornos”, sentenció el presidente Petro en un comunicado con motivo de las acusaciones. También solicitó a la Fiscalía iniciar una investigación formal.

La confusión entre los dos Nicolás

Nicolás Alcocer Petro y Nicolás Petro Burgos. Foto: Instagram: @n.alcocerpetro / Archivo EL TIEMPO

Con los señalamientos hacia Petro Burgos, Alcocer Petro decidió enfatizar en que no son la misma persona: "El comunicado hecho por mi papá, no se refiere a mí, si no a mi hermano Nicolás Petro. Agradezco la prudencia antes de enviar mensajes o etiquetarme en publicaciones que afectan mi buen nombre".

Quiero aclarar a la gente que no me conoce y a la opinión pública que en el comunicado hoy hecho por mi papá, no se refiere a mi, si no a mi hermano Nicolás Petro. Agradezco la prudencia antes de enviar mensajes o etiquetarme en publicaciones que afectan mi buen nombre. — Nicolas Alcocer Petro (@nalcocer_petro) March 3, 2023

El presidente Gustavo Petro tiene seis hijos. El mayor es Nicolás Petro Burgos, envuelto en el escándalo por supuestamente haber recibido fuertes sumas de dinero de dudosa procedencia.

En cambio, Nicolás Alcocer Petro es en realidad hijastro del mandatario e hijo biológico de la primera dama Verónica Alcocer.

De hecho, en 2022, Alcocer Petro anunció que junto al presidente habían finiquitado el proceso de adopción que le permite llevar el apellido.

"He sido adoptado oficialmente por mi papá adoptivo quien me acogió y me crió desde que tengo 1 año. Soy oficialmente Nicolás Alcocer Petro. Gracias, papá", dijo en aquella oportunidad.

Quiero informar ante la opinión pública que he sido adoptado oficialmente por mi papá adoptivo quien me acogió y me crió desde que tengo 1 año. Soy oficialmente Nicolás Alcocer Petro. Gracias papá ❤️ pic.twitter.com/uoRdkDGxIV — Nicolas Alcocer Petro (@nalcocer_petro) September 21, 2022

