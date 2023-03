El escándalo por las cuotas burocráticas que habría recibido Nicolás Petro, el hijo mayor del presidente Gustavo Petro, sigue en ascenso.



(Le recomendamos: Las frases más explosivas del supuesto chat de Nicolás Petro con Day Vásquez)



Los chats entre Day Vásquez y su exesposo, Nicolás Petro, revelados por la revista Semana, salpican ahora a uno de los hombres más poderosos y respetados del Gobierno Nacional: el ministro del Interior, Alfonso Prada.



(Puede leer: Los movimientos del hijo del Presidente, Nicolás Petro, en el alto Gobierno)

En decenas de mensajes de WhatsApp, Vásquez y su exesposo hablan de supuestas reuniones que habría tenido este último con altos funcionarios del gabinete como la ministra de Salud, Carolina Corcho; el exministro de Eduación Alejandro Gaviria; la directora del Departamento de Prosperidad Social, Cielo Rusinque; el director del Departamento Administrativo de la Presidencia, Mauricio Lizcano, y el ministro del Interior, Alfonso Prada.



También se mencionan encuentros con Hildebrando Vélez, el papá de la ministra de Minas y Energía, Irene Vélez.



Desde el jueves, ya se conocía que Nicolás Petro, según la versión de Vásquez, habría tenido que ver con el nombramiento del director del Sena en Córdoba, como lo admitió el director general de esa entidad, Jorge Londoño.

Facebook Twitter Linkedin

Gustavo Petro, Nicolás Petro y Dayssuris Vásquez. Foto: Archivo Particular

Respecto a Prada, que es vocero del Gobierno Nacional, se conoció una conversación de septiembre pasado en la que Nicolás Petro dice: “Prada me dio 10 cupos”. En ese momento su papá, el jefe de Estado, ya llevaba un poco más de un mes en el cargo. Luego se lee: “Tres los voy a dar para Ciénaga, uno para ayudar a mi mamá, uno para ti y cinco para el tema político de Barranquilla”.



Previamente, Petro le había pedido a Vásquez que le enviara la hoja de vida de algún abogado que ella “quisiera ayudar”, para incluirlo en los diez cupos de los que habló en el chat.



Su expareja le dice que no se le viene nadie a la mente, a lo que Petro responde: “No importa, para no perder el espacio”.

Prada me dio 10 cupos FACEBOOK

TWITTER

El hijo del Presidente menciona, además, que una de las personas que recomendarán también iría para la Defensoría del Pueblo.



Después afirma: “A la tía de Mayra la metemos en la Supernotariado y Registro, que estoy seguro de que ahí me van a pedir más abogados”. La comunicación termina con una advertencia de Vásquez, hoy convertida en la principal testigo en su contra, a su exmarido: “Deja de reunirte con ministros y demás (…). Párale a eso, le van a mandar una carta a tu papá (…) te falta mucho por aprender”, le dice.



La vinculación del nombre de Prada a los movimientos de Nicolás Petro en el alto gobierno aumentó la presión por alguna respuesta del ministro, pero al cierre de esta edición no se había pronunciado. EL TIEMPO intentó contactarlo, pero tampoco obtuvo respuesta.



Funcionarios de la Casa de Nariño han venido diciendo que se remiten al comunicado del jueves en el que el presidente Gustavo Petro le pidió a la Fiscalía que investigue a su hijo y también a su hermano, Juan Fernando Petro.



No obstante, ayer se pronunció Rusinque, la directora de Prosperidad Social, quien admitió que sí se reunió con el hijo del Presidente, pero “no se acordó ningún tipo de nombramiento o contrato. No es nuestra forma de proceder”, afirmó.



(Además: Álvaro Uribe habla sobre el presunto recibimiento de dinero de Nicolás Petro)

Facebook Twitter Linkedin

Alfonso Prada, ministro del Interior. Foto: Presidencia

En los partidos, por otro lado, ya se han conocido reacciones sobre esta polémica y los señalamientos que también hay en contra del hijo del jefe de Estado por supuestamente recibir dineros ilegales.



Según la versión de Vásquez, serían al menos 1.000 millones de pesos en total que se recibieron para financiar la campaña, pero que nunca llegaron a esta porque se los habría guardado Nicolás Petro.

El expresidente Álvaro Uribe, jefe natural del Centro Democrático, se refirió al caso de Petro Burgos subrayando que “para ser equilibrados” hay que reconocer que el Presidente puso estas acusaciones contra familiares suyos “en manos de la Fiscalía”. Y luego defendió a sus hijos y a su partido: “Las campañas de nosotros han sido financiadas con moderación y con dinero de buena procedencia, y todo registrado”.

Desde Popayán (Cauca)



Unas palabras sobre corrupción y moral pública



Acusaciones contra familiares del presidente Petro



El Centro Democrático y financiación



Mis hijos y mi persona



La impunidad de la reelección de Santos con dineros de Odebrecht pic.twitter.com/LGDyBLNrJD — Álvaro Uribe Vélez (@AlvaroUribeVel) March 4, 2023

Desde el Pacto Histórico le manifestaron su apoyo al Presidente. “La bandera de lucha contra la corrupción no es negociable. No permitiremos negociar la dignidad”, aseguraron. Por ahora, no se han referido a los chats.



En redes sociales, igualmente, a lo largo del sábado montaron como tendencia la etiqueta #TocanAPetroNosTocanATodos, bajo la cual algunos funcionarios y congresistas manifestaron su respaldo. Así lo hizo, por ejemplo, la ministra de Agricultura, Cecilia López.



También el senador de la Alianza Verde, Inti Asprilla, quien dijo: "Tengo la absoluta certeza de la honestidad del presidente!! #TocanAPetroNosTocanATodos".

Tengo la absoluta certeza de la honestidad del presidente!!#TocanAPetroNosTocanATodos — Inti Asprilla (@intiasprilla) March 4, 2023

David Racero, presidente de la Cámara de Representantes, señaló en la mañana de este sábado: “Al corrupto, para la cárcel. Sea quien sea”. Y la representante María Fernanda Carrascal, del Pacto Histórico, aseguró: “Llegar al poder a enriquecerse, como lo hicieron los hijos del expresidente Uribe, no puede ser el objetivo de nuestros sectores políticos, quien lo haga debe ser investigado y castigado. Ni un milímetro de complicidad”. EL TIEMPO ya había advertido sobre las conductas por las cuales Petro Burgos podría ser investigado, que tienen que ver con los encuentros mencionados en las conversaciones.

Facebook Twitter Linkedin

Nicolás Petro fue señalado de presuntamente recibir dineros ilegales en la campaña presidencial de 2022. Foto: Vanexa Romero / Archivo EL TIEMPO

La Procuraduría y la Fiscalía están analizando si hay pruebas que permitan establecer que Nicolás Petro aprovechó su condición de hijo del primer mandatario para mover intereses particulares. Y podría ser acusado desde tráfico de influencia hasta enriquecimiento ilícito, dependiendo de las pruebas que se encuentren.



Hasta ahora, el caso más concreto parece ser el del Sena. Esto ha dicho Londoño: “La historia es muy sencilla: en alguna ocasión el doctor Antonio Sanguino me invitó a que fuera a una reunión a conocer a Nicolás (...). Obviamente estuvimos en la reunión, conversamos dos o tres cosas, me pareció un joven muy amable, allí conocí a un amigo de él, Camilo Rozo”, dijo el jefe del Sena.



(Puede leer: ¿Quién es la exesposa de Nicolás Petro que lo acusa de recibir dinero ilegal?)



Y agregó: “Posteriormente, se presentó la vacante en el Sena de la dirección y como ellos eran de Córdoba, llamé a Camilo y le pedí que me ayudara a conseguir un candidato para ese cargo”. “Se nombró ese candidato y, posteriormente, cuando se supo que tenía algún contacto con los Besaile, se cambió y se nombró a otra persona”, afirmó. Se trata de José Nicolás Barrios Sierra, primo de la esposa de Musa Besaile, uno de los ‘Ñoños’ y condenado por corrupción y nexos con los ‘paras’.



Fuentes de los organismos de control le dijeron a este diario que analizan si llaman a Londoño para que explique cómo es posible que un cargo de importancia regional, clave además para la formación de miles de personas, se entrega a través de un procedimiento aparentemente poco ceñido a las normas de la transparencia.



Aura Saavedra Álvarez

REDACCIÓN POLÍTICA