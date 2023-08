Nicolás Petro dio sus primeras declaraciones en la noche de este 04 de agosto, luego de que el juez 74 de control de garantías de Bogotá ordenara su libertad y la de Day Vásquez, con restricciones, tras pasar una semana en la sede del ente acusador.



Las primeras referencias frente a este caso fueron dadas a la revista Semana e implicaron al presidente Gustavo Petro: "La situación con mi papá no viene bien desde hace varios meses", indicó el exdiputado del Atlántico.



"Me duele porque, independientemente de todos los errores que cometí, porque yo reconozco que cometí errores, un padre siempre debe estar ahí", puntualizó al medio mencionado anteriormente.



El exdiputado del Atlántico también se refirió a la diferencia que debe existir entre la política y la familia: "Lo más importante es el tema familiar y sentimental. Yo sí sentí que él me dejó solo, me dejaron solo, y me duele muchísimo".



El exdiputado del Atlántico también hizo referencia a la frase dicha por el presidente hace unos meses "Yo no lo crie", referente a esto explicó que había sido muy doloroso para él como su hijo.



"Empecé a vivir un periodo de depresión muy fuerte. Y yo se lo dije a una persona: no es justo lo que están haciendo conmigo, miren cómo me están tratando y sé muchas cosas".



Incluso, Nicolás Petro aseguró que, su padre, no lo quiere: "Bueno, eso es muy duro decirlo, pero sí, así es".



Para finalizar, el hijo del Presidente acalró si había sido criado, o no, por Gustavo Petro: "Si él no me crio no fue por culpa mía. Fue porque él abandonó a mi mamá siendo yo un bebé recién nacido. Esa es la realidad. O sea, no es culpa mía que él no me haya criado".



"Siendo yo muy pequeño, él se fue a vivir a Europa, entonces, obviamente fue una relación bastante distante y fría por parte de él. Vicky, yo siempre he querido a mi papá y siempre lo he admirado muchísimo. Él, para mí, era mi superhéroe, realmente. Pero siempre fue una relación muy distante y fría por él", concluyó en su testimonio a la revista Semana.

