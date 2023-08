En la mañana de este sábado 5 de agosto, el presidente habló de su hijo Nicolás Petro y del caso que se lleva en su contra por los delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito.



Nicolás Petro, admitió ante la Fiscalía haber recibido recursos irregulares que, según él, ingresaron a la campaña presidencial de su padre, pero también se quedó con parte de estos.



Frente a estas declaraciones, Gustavo Petro dijo: "Lo sucedido con mi hijo es para mí terrible y muy lamentable. Ojalá algún día pueda hablar con él y perdonarnos".



Frente al nacimiento de su nieto, puntualizó: "Espero que nazca de su nueva pareja un nieto que pueda conocer a su papá en libertad, yo conocí a Nicolás en las rejas de mi prisión. Aun en lo más terrible se aprende, que todos mis hijos e hijas incluidos, Nicolás y yo mismo, podamos con esta dura experiencia ser mejores seres humanos".



Lo sucedido con mi hijo es para mi terrible y muy lamentable.

Ojalá algún día pueda hablar con él y perdonarnos.

Como lo dije antes, no presionaré como presidente a la justicia en su caso, los funcionarios judiciales que intervengan en su proceso serán por mi respetados.

Frente a esto, Nicolás Petro, en entrevista con la revista Semana se refirió al tema de la crianza dada por su padre: "Siendo yo muy pequeño, él se fue a vivir a Europa, entonces, obviamente fue una relación bastante distante y fría por parte de él".



Adicional a esto, se refirió a la frase "Yo no lo crie" dada por el Presidente: ""Si él no me crio no fue por culpa mía. Fue porque él abandonó a mi mamá siendo yo un bebé recién nacido. Esa es la realidad. O sea, no es culpa mía que él no me haya criado".



Para finalizar, en entrevista el medio mencionado anteriormente, dijo si perdonaría o no a Gustavo Petro: "No soy rencoroso. Ya perdoné a Daysuris por todo lo que me ha hecho. Entonces, claro, en su momento perdonaré, sanaré las heridas e intentaré vivir sin ningún tipo de cicatrices".

