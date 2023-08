Tras un receso, Nicolás Petro Burgos dijo en la reveladora audiencia de este jueves que su decisión de hablar fue “voluntaria” y “libre de presiones”.

La declaración del hijo del presidente fue hecha horas después de que este dijera que entiende su situación porque él en alguna ocasión estuvo detenido y fue torturado.



El presidente Petro aseguró, entonces, que en una situación así es natural que uno pueda decir cosas ante las autoridades. "Mi colaboración con la justicia ha sido completamente libre y sin presión", dijo un tiempo después Petro Burgos.



Para el presidente de la República lo ocurrido este jueves en la audiencia puede interpretarse como parte de un proceso para poner fin a su gobierno.



A lo que él mismo sentenció: “Este Gobierno se acaba de acuerdo al mandato popular, de nadie más. Y eso es bueno que quede claro en Colombia: no hay nadie que pueda terminar con este Gobierno que no sea el pueblo mismo”.



Petro, que encabezó en la capital del departamento de Sucre la Asamblea Popular Campesina para la reactivación del Sistema Nacional de Reforma Agraria y Desarrollo Rural, se refirió al proceso contra su hijo Nicolás, detenido el pasado sábado.



“El presidente de la República jamás ha solicitado a ninguno de sus hijos e hijas el delito: ni para ganar ni para financiar campañas ni para nada que tenga que ver con el poder”, aseguró.



“Siempre me pareció que uno no puede arrodillarse ante el verdugo y que la defensa siempre se hace desde la verdad y la dignidad”, afirmó, y agregó que “si no tienes nada que temer, la verdad y la dignidad es el mejor instrumento de la defensa”.



El presidente denunció que “han intentado utilizar todas las debilidades y errores para intentar abrir el camino y el derrumbe del primer gobierno popular de Colombia' y advirtió que 'el mandato popular se respeta, el pueblo se respeta'”.



“Si fue mi pueblo el que me eligió, a nadie más le debo mi elección. Es al pueblo al que debo responder', afirmó el presidente Petro.



Este jueves Petro Burgos le dio un giro al caso al afirmar: "Acerca de la financiación de la campaña presidencia del actual presidente y de los dineros que ingresaron en dicha campaña, los cuales habrían superado los topes mínimos permitidos por la ley y una parte de ellos no habrían sido reportados ante las autoridades".



El diputado Petro aseguró que “si recibió altas sumas de dinero de parte del señor Samuel Santander López, del señor Gabriel Hilsaca, de Óscar Camacho".



"Igualmente Nicolás Petro, en el marco de dicha colaboración, y con el fin de respaldar dichas afirmaciones se compromete a entregar documentos y evidencia técnica como audios que permitan confirmar la información", dijo el delegado de la Fiscalía quien, según reiteró, que de manera libre y consciente Nicolás Petro Burgos se comprometió a colaborar con la justicia.



POLÍTICA