Una de las conductas por las que Nicolás Petro, el hijo del presidente Gustavo Petro, podría ser investigado es el tráfico de influencias. La Procuraduría y la Fiscalía están tras la pista de pruebas que permitan determinar si, como lo sostiene Day Vásquez, exesposa del diputado del Atlántico, aprovechó su condición de hijo del primer mandatario para tener entrada a altos despachos del Estado y supuestamente mover allí intereses particulares.

Petro Burgos fue acusado públicamente por Vásquez de supuestamente recibir dinero del exnarcotraficante Samuel Santander Lopesierra, alias el hombre Marlboro. Ella le dijo a la revista Semana que Lopesierra le entregó al diputado del Atlántico “más de 600 millones de pesos para la campaña del papá”.

“Eso nunca llegó legalmente a la campaña porque él se quedó con ese dinero, y así con otros”, dijo Day Vásquez, quien, además, aseguró que su ex esposo también recibió 200 millones de pesos del cuestionado empresario Alfonso el ‘Turco’ Hilsaca que tampoco fueron a dar a la campaña.



También dijo que Nicolás Petro usó su condición de hijo del presidente para sacar provecho. “En la campaña fue muy activo en varias correrías por la Costa Caribe y Barranquilla, en particular, pero en el resto poco se le vio”, dijo uno de los cuadros de la campaña que llevó al líder del Pacto Histórico a la Presidencia. “Desde la posesión tomó distancia”, agregó.

El tráfico de influencias, que tiene penas de entre 4 y 8 años de prisión, también puede comprometer al funcionario que acepta la presión. Y hay un episodio en los señalamientos de Day Vásquez que, de acuerdo con las fuentes judiciales consultadas, será objeto de revisión: el nombramiento del director del Sena en Córdoba.

“De hecho, a él (a Nicolás Petro) le entregaron el Sena de Córdoba, y pusieron a alguien muy cercano a Musa (Besaile) de director”, aseguró.

Ante esa versión, Jorge Londoño, director del SENA , aceptó que sí se reunió con Nicolás Petro y con un amigo de él llamado Camilo Rozo. Y aseguró que este último, a quien apenas conocía, terminó recomendándole al director del Sena regional. “La historia es muy sencilla: en alguna ocasión el doctor Antonio Sanguino me invitó a que fuera a una reunión a conocer a Nicolás (...) Obviamente estuvimos en la reunión, conversamos dos o tres cosas, me pareció un joven muy amable, allí conocí a un amigo de él, Camilo Rozo”, dijo Londoño.



Y agregó: “Posteriormente, se presentó la vacante en el Sena de la dirección y como ellos eran de Córdoba, llamé a Camilo y le pedí que me ayudara a conseguir un candidato para ese cargo”. “Se nombró ese candidato y posteriormente, cuando se supo que tenía algún contacto con los Besaile, se cambió y se nombró a otra persona”, afirmó. Se trata de José Nicolás Barrios Sierra, primo de la esposa de Musa Besaile, uno de los ‘Ñoños’ y condenado por corrupción y nexos con los ‘paras’.

Londoño no ha explicado aún cómo para un cargo clave en la educación de uno de los departamentos con más necesidades del país designó a una persona recomendada por un tercero a quien, supuestamente, tenía poco tiempo de conocer. En todo caso, esa cercanía con los Besaile le costó a Nicolás severas críticas de su hermana Andrea Petro, quien en su momento pidió a los colombianos “no meter en el mismo costal” a todos los hijos del primer mandatario. “Si él la embarró, lo hizo solito”, señaló ella en esa ocasión en sus redes sociales.

Vásquez también dijo que Máximo Noriega Rodríguez, precandidato a la Gobernación del Atlántico por el Pacto Histórico, es de absoluta confianza de Nicolás al punto que lo acompañó a recibir el dinero ilegal.



Noriega dijo ayer en su defensa: “ Day Vásquez está pasando por un momento muy difícil. Una separación de Nicolás Petro, hijo del presidente. Me parece que está usando esa tragedia personal para generar una controversia de orden político”. Y afirmó que el hijo de Petro no saca provecho de su condición. Por su lado, el Pacto Histórico respaldó en un comunicado firmado por todos lo congresistas al presidente Petro por pedir la investigación de la Fiscalía. “Nadie está por encima de la justicia”, subrayó la colectividad.

REDACCIÓN POLÍTICA