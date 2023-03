Nicolás, el hijo mayor del presidente Gustavo Petro que hoy es protagonista del primer gran escándalo del gobierno de su padre, intentó en el 2019 llegar a la gobernación del Atlántico con una sola marca: ‘Petro’. Con el apellido paterno en las camisetas y gorras de la campaña alcanzó a sacar 191.302 votos. La actual gobernadora, Elsa Noguera, le sacó más de 500.000 votos de diferencia y Nicolás, en cumplimiento del estatuto de la Oposición, logró el premio de consolación: una curul en la Asamblea del departamento.



De acuerdo con su perfil en la página de ese organismo, “el bienestar del Atlántico se convirtió en una prioridad para él, llevándolo a tomar las riendas del movimiento político de su padre, Colombia Humana”. De hecho, en la costa Caribe Nicolás Petro fue jefe de campaña y jugó un papel protagónico en el triunfo del actual mandatario en las presidenciales de 2022.



En esa fallida campaña del 2019, Nicolás Petro no dudaba en vincular la exitosa carrera de su padre con su decisión de hacer política: “La primera imagen que yo tengo de mi infancia, de mi niñez, fue al lado de mi papá en una manifestación de las que él está acostumbrado a hacer. (...) Crecí siempre al lado de mi papá, con sus luchas, en las tarimas”, dijo.



Nicolás también fue uno de los escuderos de su progenitor en el Palacio Liévano, y aunque no tenía cargo oficial lo acompañó en el balcón cuando el entonces alcalde de Bogotá fue destituido por decisión de la Procuraduría de Alejandro Ordóñez.

En su primera entrevista desde que estalló el escándalo de las supuestas platas clandestinas que habría recibido Nicolás, el presidente Gustavo Petro tomó distancia y aseguró que estuvo lejos de su crianza: “Él (Nicolás Petro) se crio en Córdoba. Estudió allá. Hizo su universidad. Realmente nunca tuvimos la oportunidad de convivir. No lo crie, esa es la realidad”, se justificó el jefe del Estado.



De ahí el interrogante: ¿qué tanta responsabilidad política tiene Gustavo Petro si se comprueban las graves acusaciones que Day Vásquez, su exnuera, hizo contra Nicolás?



El presidente Petro ha utilizado dos caminos para dar su punto de vista. El primero, en la entrevista con Cambio en la que respondió así a esa pregunta: “No, porque ese es mi hijo, si quiere hacer política es un problema de libertad humana. Todas las personas en Colombia tienen el derecho de hacer política. Tú no puedes cercenar ese derecho. Si lo que quieres es preguntarme que yo he influido en mis hijos para que tomen determinadas decisiones acerca de sus carreras o sus vidas, ninguna. Yo he dado la libertad de escogencia a mis hijos”.



Este domingo, en su cuenta de Twitter, afirmó: “Como Presidente, pido que se investigue y determinen responsabilidades respetando cualquier conclusión de la justicia. Como padre, confío en que pueda demostrar su inocencia. Mientras, vivo con dolor esta situación como cualquier padre. No haré más declaraciones al respecto”. Pero luego agregó una frase: “Nadie ha dicho que no haya responsabilidades políticas”.



Para el analista Andrés Segura, “el debate ha girado sobre la relación padre-hijo, que es lo más llamativo, pero no es lo más importante”. “Existe una responsabilidad política del Presidente y de las cabezas del Pacto Histórico frente a los supuestos delitos que sucedieron en el marco de su campaña. Nicolás Petro coordinó tareas y lideró actividades a nombre del Pacto Histórico y del equipo de la campaña”, cuestiona Segura. Si se llegan a probar los delitos, hay una responsabilidad del candidato y de las cabezas de la campaña, quienes delegaron funciones pero no hicieron un seguimiento adecuado, dice.

Mientras que el también politólogo Guillermo Henao cree que “hay varias responsabilidades políticas que aunque Gustavo Petro no quiera asumir, poco a poco empezarán a pasarle cuenta de cobro, especialmente en las elecciones regionales. “Allí –dice Henao– el escándalo de Nicolás Petro deja muy mal parado al candidato Máximo Noriega y le da un respiro a la casa Char para mantener el poder en el Atlántico”.



Los analistas consideran que, al margen de los resultados de la Fiscalía, el caso tendrá un efecto inevitable en el Atlántico, donde en las presidenciales Gustavo Petro logró derrotar a la casa Char pero donde ahora, por causa de los líos de su hijo, el Pacto Histórico tiene un complejo tablero.



