En una semana decisiva para el futuro de la reforma de la salud del Gobierno Nacional, en la cual se espera que se consoliden o no las mayorías que permitan la aprobación del polémico proyecto, el Ejecutivo tendrá que seguir lidiando con la tormenta política que desató el hijo mayor del presidente Gustavo Petro, Nicolás, la cual salpicó a altos funcionarios de la Casa de Nariño, entre ellos el ministro del Interior, Alfonso Prada, quien además ha sido criticado por decir que el secuestro de policías fue un “cerco humanitario”.



(Además: Petro: la reforma que causó crisis de gabinete y tiene en vilo a la coalición)

“Prada me dio 10 cupos. (...) Tres los voy a dar para Ciénaga, uno para ayudar a mi mamá, uno para ti y cinco para el tema político de Barranquilla”, se lee en un chat entre Nicolás, diputado del Atlántico, y su exesposa, Dayssuris del Carmen Vásquez, el cual fue publicado por Semana y que ya está en poder de las autoridades.



La Fiscalía intenta establecer si se trata de tráfico de influencias en ministerios, por lo que Prada, uno de los funcionarios más visibles, experimentados y respetados del Gobierno, no solo deberá lidiar con las negociaciones con los partidos en torno a la reforma de la salud, sino que también tendrá que hacerlo con esta revelación y una investigación de la Procuraduría por sus declaraciones sobre el caso de Caquetá.



(Lea también: Caso Nicolás Petro: el escándalo también salpica al ministro Alfonso Prada)

Facebook Twitter Linkedin

Nicolás Petro. Foto: Archivo particular

Hasta ahora, hay ‘silencio total’ en el Gobierno, que no se ha pronunciado desde el jueves, cuando el propio Petro compartió un comunicado en el cual afirmó que tras rumores, también debían investigar a su hermano, Juan Fernando.



Prada, sin duda, se ha convertido con los meses en uno de los funcionarios más destacados del Gobierno y, aunque no es de las bases del petrismo, se ha ganado el respeto por el manejo que les ha dado al Congreso y a los asuntos políticos. Tanto así que fue nombrado portavoz de la Casa de Nariño como una solución a problemas de comunicación que eran evidentes hace meses en el Ejecutivo.



(Le puede interesar: Mamá de Day Vásquez habló sobre Nicolás Petro: 'Él no era nadie')



Pero ¿se verá afectada su imagen? En el Congreso, por ahora, no creen que sea necesario empezar a mover una moción de censura por estar involucrado en estos hechos, pero no la descartan. Sin embargo, habría que esperar cómo avanzan las investigaciones y si se comprueba que, efectivamente, hubo tráfico de influencias. No obstante, algunos sectores sí creen que habrá un impacto negativo en el Gobierno a la hora de manejar los asuntos políticos, que recaen sobre Prada.

Facebook Twitter Linkedin

Alfonso Prada, ministro del Interior y vocero del gobierno Petro. Foto: Mininterior

Por ejemplo, Prada es una especie de polo a tierra en el tema de la reforma de la salud, teniendo en cuenta la imagen de radicalización que tiene la ministra Carolina Corcho.

“Se ve claramente no solo un tráfico de influencias, sino un abuso de poder”, comentó el senador por Cambio Radical Carlos Fernando Motoa, quien considera que este caso va a quitarles legitimidad no solamente a las reformas, sino a los ministros y directores que han sido mencionados en los chats.



Pero esta no es la única polémica que rodea al jefe de la cartera política. Al ministro se le viene una investigación en la Procuraduría por haber afirmado que el secuestro de 78 policías en San Vicente del Caguán, Caquetá, era un “cerco humanitario”.



(En contexto: Nicolás Petro se pronuncia sobre señalamientos: 'dinero no viene de la mafia')



Así lo dio a conocer la procuradora Margarita Cabello en entrevista con este diario. Estos hechos dejaron un policía y un campesino muertos, la semana pasada.

“Esa movilización social de campesinos hizo un cerco humanitario que impidió la movilidad de unos miembros de la institución policial y de la empresa”, complementó Prada.



El ministro tampoco ha respondido a estos cuestionamientos. No obstante, el fin de semana estuvo liderando los diálogos con los manifestantes en Los Pozos, los cuales terminaron ayer tras lograr un acuerdo que quedó plasmado en 10 puntos. Se acordó que se termina la movilización social que se venía realizando y las comunidades retornarán a sus localidades.



Además, se pactó nombrar una comisión mixta de derechos humanos que será acompañada por la ONU y que tiene como propósito acompañar a los campesinos “en contextos de la protesta social”. Además, habrá diálogo directo entre el Gobierno y la empresa Emerald Energy, para analizar y evaluar temas relacionados con el cumplimiento del contrato de concesión y compensación ambiental.



Se pactó revisar si es viable jurídicamente la suspensión del contrato de exploración de hidrocarburos de Emerald Energy.



MATEO GARCÍA

REDACCIÓN POLÍTICA