Luego de varios días de estar fuera de la palestra pública, el diputado Nicolás Petro Burgos —quien es investigado por supuestamente recibir dineros para la campaña presidencial— reapareció ayer en Barranquilla durante la instalación del primer periodo de sesiones de la Asamblea del Atlántico en compañía de sus dos abogados y bajo la protección de un gran esquema de seguridad.



En una breve intervención, Petro Burgos, quien oficia como primer vicepresidente de la Asamblea, señaló que entregó un poder a sus abogados para que lo representen en todas las instancias y que solo hablará ante los órganos judiciales que lo soliciten.



Además, afirmó que no es cierto que tenga como propiedad un penthouse de 2.500 millones de pesos y pidió a las autoridades reforzar la seguridad de su expareja sentimental Dayssuris del Carmen Vásquez.



“No he recibido plata del narcotráfico (...). Tampoco es cierto que pago cifras elevadas de arriendo. Eso es falso. Tampoco es cierto que haya abandonado el país”, subrayó el hijo mayor del Presidente, y agregó que todas las denuncias en su contra son un montaje “para destruirlo y destituirlo como diputado”.

Nicolás Petro es el primer vicepresidente de la Asamblea del Atlántico. Foto: Vanexa Romero / EL TIEMPO

Su abogado, Juan Trujillo, aprovechó la presencia de los medios de comunicación para afirmar que van a “demostrar la legalidad de todos sus gastos” y para manifestar que se trata de “una persecución política”.



Esta sesión de la Asamblea del Atlántico coincide con la ratificación por parte del Consejo Nacional Electoral (CNE) de una sanción de 14’963.603 pesos contra Petro Burgos —revelada por la Unidad Investigativa de EL TIEMPO— por el no reporte de al menos 170 millones de pesos durante la campaña a la gobernación del Atlántico del 2019.



Según la resolución del Consejo Nacional Electoral, la sanción también la desencadenó el hecho de haber administrado los recursos de campaña de manera parcial en la cuenta única bancaria en las elecciones que se llevaron a cabo el 27 de octubre de 2019.

Máximo Noriega aparece salpicado por el escándalo de Nicolás Petro. Foto: Tomada de las redes sociales

“Fue posible evidenciar que los recursos económicos dispuestos para el desarrollo de la campaña política no fueron manejados en su totalidad a través de la cuenta única bancaria, como se observa en los extractos de la cuenta n.º 44200020234”, se lee en el documento.



La decisión fue ratificada por 10 magistrados tras cuatro horas de evaluación. Hay que recordar que el gerente de esa campaña fue Máximo Noriega, quien también terminó salpicado por los chats que reveló Day Vásquez.



REDACCIÓN POLÍTICA CON INFORMACIÓN DE NACIÓN

