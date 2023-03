Nicolás Petro desató una tormenta política para el gobierno de su papá, Gustavo Petro. Unos chats revelados por Day Vásquez, expareja del hijo del presidente, salpican a altos funcionarios de la Casa de Nariño, uno de ellos es el ministro del Interior, Alfonso Prada.



“Prada me dio 10 cupos. (...) Tres los voy a dar para Ciénaga, uno para ayudar a mi mamá, uno para ti y cinco para el tema político de Barranquilla”, dijo supuestamente Nicolás, diputado del Atlántico, a su exesposa.

Por estas conversaciones, reveladas por Semana, la Fiscalía intenta establecer si se trata de tráfico de influencias en ministerios.

A propósito de los cuestionamientos que se le están haciendo, el ministro Prada –en diálogo con Colombia Hoy- dijo que conoció a Nicolás Petro en la campaña de Gustavo Petro, cuando el hijo del ahora presidente era coordinador del Pacto Histórico en el Atlántico y él era jefe de debate.

“Lo que entiendo es que hay unos chats privados en los que le dice Nicolás a su exesposa: yo le di 10 cupos, y no dice de qué se trata”, señaló Prada, quien manifestó que la relación se ha basado en verlo como uno de los dirigentes del Pacto Histórico en Atlántico.

“Me he reunido dos veces con él, fundamentalmente el año pasado. Jamás me ha entregado una hoja de vida para que le nombre una persona. Jamás hemos hablado de cupos de nada”, añadió Prada, quien aseguró que él no entrega cupos.

Manifestó que habría que ver, en el marco de esa conversación privada, a qué se referían. “Él tendrá que aclarar si eso lo escribió, si efectivamente se refería a Prada como ministro del Interior”, dijo.

Sobre un posible tráfico de influencias, Prada dijo que al Gobierno Nacional no puede entrar nadie sin que se agoten todos los pasos de transparencia e idoneidad.

“Cualquier cosa que haya sido en contra de eso la censuro y la rechazo si se da en el Ministerio del Interior o cualquier ministerio”, manifestó.



Prada dijo que el presidente Petro, el pasado 2 de febrero, les dio orden a los miembros del gabinete que tuvieran un comportamiento doblemente estricto con su familia y les pidió que “no aceptaran ningún tipo de tráfico de influencias e intermediación”.

