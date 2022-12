Como “una historia cínica de los gobernantes de Colombia” define el historiador y magíster en Literatura y Cultura Nicolás Pernett su libro Presidentes sin pedestal. Para el autor, cuyo título se lanzó oficialmente el 16 de noviembre con un costo de 59.000 pesos, su texto tiene un enfoque entretenido, crítico y sarcástico, mediante el cual se puede aprender sobre el actuar de los presidentes de la historia republicana nacional.



En entrevista con EL TIEMPO, Pernett explicó las razones por las que agrupa a ciertos mandatarios en grupos de: “megalómanos”, “acomodados”, “tímidos” y “frívolos”.



(Le puede interesar: Federico Gutiérrez advierte a Gustavo Bolívar: 'Nos vemos ante la justicia').

Facebook Twitter Linkedin

Nicolás Pernett, escritor de 'Presidentes sin pedestal', "una historia cínica de los gobernantes en Colombia". Foto: Penguin Random House

A propósito de la metáfora del texto, ¿las estatuas han tenido pedestales desde que se empezaron a erigir o desde cuándo se adoptó esa costumbre?



Desde siempre. El pedestal está desde los monumentos a los gobernantes en Mesopotamia, Egipto, Grecia, Roma y en Europa y América en general. La idea es justamente que está por encima del resto de mortales. Desde los mausoleos y cementerios. Es un deseo humano. En lugar de sentirnos más cerca de nuestros congéneres y de los seres humanos, queremos sentirnos por encima de los demás. Es un sueño muy jodido ese de la egomanía humana de estar por encima de la naturaleza y la gente.

Usted usa en su libro una cita de Nietzsche que habla del desprecio como un camino hacia la vida y la belleza, en este caso, se aplica a las efigies impuestas por los grupos que se imponen ante otros…



La cita de Nietzsche pertenece a un libro que se llama Así habló Zaratustra, que es el gran clásico de este filósofo. De ese libro me llama la atención mucho que él en varias partes habla de que los grandes acontecimientos caminan en patas de paloma, dice él. Es decir, realmente los cambios grandes y los cambios de la historia se hacen de modo más silencioso, que es lo contrario a lo que uno pensaría, que la historia cambia con grandes explosiones o con grandes ídolos o con personajes enormes. Siempre me ha llamado la atención esa visión de Friedrich Nietzsche sobre cómo realmente lo que cambia al mundo son los valores. Los valores cambian el mundo en la medida en que la gente empieza a actuar diferente y esos cambios son paulatinos, sutiles y silenciosos. No hacen tanto escándalo.

¿Qué otros pensadores lo influenciaron en la escritura de este texto que cuestiona los ‘pedestales’ de los gobernantes de Colombia?

Mi gran influencia periodística e historiográfica es Antonio Caballero. En general, la familia Caballero, incluido su tío, Lucas. Siempre fueron unos de los escritores que más he leído y que más me han gustado, justamente por esa manera de burlarse del poder. Entre los historiadores, me gusta mucho el trabajo de Fernando Guillén Martínez, que también trajo otra mirada muy interesante a la historia de Colombia y también podría incluir a Hernando Gómez Buendía, un columnista y analista colombiano que me gusta mucho.

¿En qué momento surgió su interés en la historia y la política?



La historia está en todas partes todo el tiempo. Uno la conoce y está en contacto con ella. A mí me sirvieron mucho el arte y la literatura, por ejemplo, para acercarme a la historia. Cuando leía a García Márquez me interesaba mucho saber si lo que contaba era todo fantasía o hechos históricos: la masacre de las bananeras, las guerras civiles.



(Conozca más: Seis dudas que deja decreto de comisión para libertad de presos por vandalismo).

¿Este texto es una manera de desmitificar a los gobernantes de la historia del país?

Sí, exactamente. Mi libro está en contra de la mitificación o la divinización de los gobernantes. Que no se empiece a asociar la nación con el gobernante, creo que hay que separarlos. La nación sí existe y es valiosa. Yo puedo sentir orgullo por ella, pero lo que me parece peligroso es que se empiece a asociar la nación con los gobernantes. Entonces, Colombia es Simón Bolívar, Colombia es el presidente. Eso es peligroso. La idea de que un político es el pueblo, por más atractiva que sea, no la comparto. La nación es la gente, la cultura, los valores, el arte. Muchas cosas. Desde ahí, todos los pueblos tenemos derecho a que nos guste y hasta a entronizar la nación, pero no a entronizar los gobernantes, que son simplemente personajes que pasan, empleados públicos en la democracia. La idea moderna de democracia es que el gobernante es un empleado público. Hay que dejar atrás la idea de que es una figura divina en la época de los reyes. Ya llevamos 200 años de vida republicana aquí y ya es hora de dejar de asociar gobernantes con divinidades.

Usted asegura que el país siempre ha estado mal gobernado. ¿Cree que eso ha sido una repetición de viejas intenciones con distintas maneras de actuar o ha habido nuevas intenciones con los mismos viejos modales?

Yo digo que siempre ha estado mal gobernado porque siempre ha habido espacio para errores. Siempre ha habido malas decisiones. Ha habido algunas buenas también, no es para decir que este país no ha sido viable. Cualquier político y Gobierno va a cometer errores y uno, como seguidor, votante y ciudadano, tiene que tiene que estar ahí. Creo que sí ha habido algunos vicios históricos repetitivos, obviamente. Los gobernantes y hasta el pueblo mismo valoran más el personalismo que la misma Constitución o la misma estructura republicana. Ese es un vicio que se ha repetido muchas veces y que, a pesar de que aquí no ha habido dictadores de larga data como en muchos países, sí se ha mantenido la idea de que el caudillo es, en gran medida, la respuesta, el camino y la solución.

Facebook Twitter Linkedin

Nicolás Pernett, historiador, magíster en Literatura y Cultura y escritor de 'Presidentes sin pedestal'. Foto: Penguin Random House

¿Qué otros vicios en la vida republicana de Colombia nota?

Lo que llaman el ‘adanismo’, la idea de que cada gobierno llega a inventarse el mundo como si fuera el primero y a tirar por la borda lo que han hecho los anteriores. En el siglo XX, la dependencia de Estados Unidos, en gran medida. En los últimos 50 años, el flagelo de las drogas y la manera en que Colombia se ha sometido al dictado de Estados Unidos para manejar el problema de la droga. Siempre ha habido algún problema en el Gobierno y siempre ha habido espacio para los errores. Han cambiado en cierta medida las dinámicas, las situaciones o la coyuntura, pero ha habido ciertos vicios y ciertas repeticiones que no se pueden dejar de apreciar.

En su libro habla de una estatua de Alfonso López Pumarejo representada mediante arte abstracto y menciona que, precisamente por no tener una figura humana, no fue atacada como sí lo han sido las representaciones que tienen formas humanas…

Era una estatua demasiado abstracta, un arte demasiado moderno para homenajear a un presidente. Se demoró varias décadas en construirse, pero después nadie la ha asociado con López Pumarejo. Así, generalmente, pasa mucho. El arte abstracto tiene esa particularidad.



(Infórmese: Los cuatro primeros acuerdos entre el Gobierno y el Eln).

¿En todos los presidentes de la historia del país nota una tendencia megalómana para resaltar sus actos como gobernantes?

En unos más que en otros. No diría que todos son megalómanos, creo que todos se ven sometidos a peligros, vicios, malas decisiones y errores, pero varían. Hay un grupo pues de megalómanos, otro grupo de acomodaticios, otros grupo de cobardes. Hay diferentes vicios humanos en los presidentes.

¿Qué nombres incluiría en cada uno de esos grupos?



Los megalómanos son aquellos que creen que tienen la razón y que, en el nombre de un ideal, hacen lo que sea: ahí se puede juntar Simón Bolívar, se puede meter a Miguel Antonio Caro, a Laureano Gómez, a Álvaro Uribe e incluso a Gustavo Petro. Ellos sienten que representan y son la encarnación de un ideal. Uribe se creía la encarnación de la seguridad; Miguel Antonio Caro, la encarnación de la virtud cristiana; así estaban la idea del anticomunismo en Gustavo Rojas Pinilla, y la idea del pueblo en Gustavo Petro, la libertad en Simón Bolívar. Pasan por encima de cualquier cosa porque sienten que están respaldados por esa justificación. Otros presidentes son más de acomodarse a lo que lo que mejor les parezca: Juan Manuel Santos fue uribista y luego antiuribista. Rafael Núñez, en el siglo XIX, fue liberal y luego gobernó con los conservadores. Tomás Cipriano de Mosquera empezó conservador y terminó liberal. El mismo Antonio Nariño era de esa línea. Están los presidentes que intentaron hacer cambios, pero fueron muy tímidos, como López Pumarejo. Otros llegaron a hacer sus negocios desde el Gobierno, como el hijo de López Pumarejo. Hay otros que son frívolos: desde Carlos Holguín, en el siglo XIX, hasta Andrés Pastrana, en el siglo XXI.

"Todos los autoritarios se han apoyado en Simón Bolívar: Laureano Gómez, Rojas Pinilla, Petro lo usó en su posesión y es un pedestal bastante peligroso". FACEBOOK

TWITTER

¿Quiénes tienen los pedestales más altos y bajos?



Sin duda, el más alto es el de Simón Bolívar. Es un personaje muy cuestionable también en la medida de que todos los autoritarios se han apoyado en Simón Bolívar: Laureano Gómez, Rojas Pinilla, Petro lo usó en su posesión y es un pedestal bastante peligroso. La gente piensa que es nada más el ideal del pueblo y de la libertad, pero, en la historia, quienes han usado esa figura han sido los más autoritarios. Hay pedestales muy bajitos para presidentes que han intentado estar abiertos al diálogo. Pienso, por ejemplo, en Carlos Restrepo, un presidente antioqueño en 1910 que no es tan recordado e intentó hacer un gobierno de coalición, como dirían ahora. Hay presidentes que han pasado sin pena ni gloria y, a veces, son hasta más interesantes y hasta más benéficos para el país que los que se han puesto el pedestal demasiado alto.

¿Cuál es la intención de este recorrido histórico por el poder en Colombia?



Gran parte del libro es sobre historia de Colombia y del Gobierno, de los presidentes, de épocas del país. No perdamos el foco de que el libro está escrito para la gente que quiere saber un poco más de historia del país y lo quiere hacer de un modo más entretenido, crítico y sarcástico. Espero que sea recibido de esa manera y la gente se divierta leyendo el libro. Y que aprenda algo también.

¿Habrá una nueva versión de este libro con los gobiernos venideros?

Me proyecto escribiendo para bajar del pedestal a cualquier otra figura que se imponga en la cultura y en la sociedad. Estamos en una época en la que se diría que es el ocaso de los ídolos, pero no es cierto. Siento que cada vez estamos más hambrientos de ídolos en la cultura, en la política, en el arte y el entretenimiento.

Gente, ya pueden encontrar en librerías mi libro 'Presidentes sin pedestal', una historia cínica del poder en Colombia, desde las patillas de los libertadores hasta el mechón rebelde de Petro. Léanlo, para que se rían conmigo de los pequeños grandes hombres que nos han gobernado. pic.twitter.com/0SA2qQ7bPC — Nicolás Pernett (@NicoPernett) November 9, 2022

(Siga leyendo: El 'mea culpa' del padre De Roux sobre el Informe de la Comisión de la Verdad).



SANTIAGO CARMONA CARABALLO

REDACCIÓN POLÍTICA

Más noticias de Política