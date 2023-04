El presidente de Venezuela Nicolás Maduro no vendrá, por ahora, a Colombia. Así se lo confirmó la Cancillería a este diario.



(Puede leer: La desesperada jugada de Nicolás Maduro para seguir en el poder en Venezuela)

Para el próximo 25 de abril, según confirmó el canciller Álvaro Leyva este miércoles en el Congreso, se tiene planeada la realización de la conferencia en Bogotá para destrabar el diálogo entre el chavismo y la oposición de ese país.



(En contexto: Conferencia que propuso Petro para Venezuela será el 25 de abril en Bogotá)



Aunque se ha dicho que Maduro vendría a Colombia para ese evento propuesto por el presidente Gustavo Petro hace unas semanas, lo cierto es que por ahora esa no es una opción contemplada.



El pasado 3 de abril, Leyva se refirió al respecto y dijo: "Yo que sepa, no lo ha pensado. No sé eventualmente qué pueda suceder. Cada día trae su afán, pero por ahora no", puntualizó.

Canciller Álvaro Leyva en debate de moción de censura. Foto: Cancillería

Este diario, igualmente, consultó al Ministerio de Relaciones Exteriores y la posición sigue siendo la misma: por ahora no hay ninguna asistencia de Maduro definida.



Entre los aspectos que están confirmados es que Colombia va a invitar a los partidos de oposición para que vengan a la capital. "El presidente Gustavo Petro los invitará porque, naturalmente, la salida política es con todos", aseguró Leyva.



En la lista de invitados también estarán países europeos, de América Latina y Estados Unidos; este último, según dijo Leyva, sí vendrá a la conferencia. Pese a esto, EL TIEMPO le consultó a un portavoz del Departamento de Estado de ese país y aseguró que aún no está confirmada su asistencia. "Dado que los detalles están aún emergiendo, sería prematuro discutir la participación de Estados Unidos en esa conferencia", aseguró.



La declaración dada a este diario, valga aclarar, no descarta su participación, pero sí indica que Washington quiere evaluar primero los pormenores de la conferencia y sus asistentes, antes de confirmar la asistencia y el nombre de quién lo representará.



La idea de esta conferencia convocada por el jefe de Estado colombiano es que "Venezuela regrese a los diálogos en México para volcar todo el entusiasmo con los partidos de oposición a una solución política integral. Algo que no se hubiera podido hacer si no nos hubiéramos atrevido a reabrir las relaciones con Venezuela", aseguró Leyva.

Aura Saavedra

REDACCIÓN POLÍTICA

En desarrollo...

