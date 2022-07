Como era de esperarse, el Gobierno actual negó rotundamente la posibilidad de la entrada de Nicolás Maduro al país para la posesión presidencial de Gustavo Petro el próximo 7 de agosto.



Tanto Iván Duque como Marta Lucía Ramírez se pronunciaron en contra de la asistencia del mandatario venezolano a la ceremonia y, como ha sido la constante durante su mandato, lanzaron críticas para el jefe de Estado de Venezuela.



El presidente Iván Duque y la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez. Foto: Presidencia

"El señor Nicolás Maduro no es un invitado a la posesión, ustedes saben que esas invitaciones las manda siempre el gobierno saliente y en esto es perfectamente claro que se ha mencionado que no será invitado", explicó la vicepresidente y canciller.



Además, Ramírez habló de mantener la "coherencia" frente a "una dictadura que ha expulsado 6 millones de venezolanos" y de que no se puede "pasar por alto lo que sucede con la presencia de grupos terroristas en Venezuela".



Por su parte, Iván Duque señaló en entrevista con Semana que "las posesiones de los presidentes se organizan con Cancillería y Casa Militar. Iván Duque, presidente de Colombia, no reconoce a Nicolás Maduro como presidente legítimo de Venezuela. Eso quiere decir que mientras yo sea el presidente de la república, Nicolás Maduro no entrará a territorio colombiano".



Gustavo Petro, presidente electo. Foto: Milton Diaz / El Tiempo

Frente a la postura del Gobierno saliente, Gustavo Petro ha manifestado su deseo de "reconstruir las relaciones diplomáticas" con el presidente del vecino país.



Sin embargo, el líder del Pacto Histórico argumentó que es improbable que el mandatario venezolano sea invitado porque la posesión la organiza el Ejecutivo en funciones.



"Yo respeto la posición del actual gobierno, nosotros tenemos otra manera de entender eso", sentenció.



