Tal y como ocurre cada vez que se registra algo que puede tener incidencia política en su país, el presidente venezolano, Nicolás Maduro, volvió a arremeter contra el mandatario colombiano, Iván Duque.



Esta vez el hecho puntual tiene que ver con la presunta muerte en territorio venezolano de ‘Iván Márquez’, el jefe de la ‘Segunda Marquetalia’ y exjefe negociador de las Farc con el Gobierno Nacional.



Y, precisamente, cuando muchos colombianos e incluso algunos venezolanos esperaban un pronunciamiento de Maduro al respecto, lo que hizo fue salir a asegurar que desde el gobierno del presidente Duque se tienen planeados atentados en su nación.



En una nueva arremetida contra Colombia, el presidente venezolano acusó a su homólogo colombiano de querer atacar a Venezuela a través de planes “terroristas” que buscarían desestabilizar el sistema eléctrico y atentar contra funcionarios del Estado.

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. Foto: EFE

Según Maduro, tiene pruebas y por eso hace las acusaciones. “En su impotencia, en su odio y en su derrota, Iván Duque quiere vengarse de Venezuela, así que mantengan la guardia en alto”, les dijo a los militares del país en medio de un acto de ascenso de la Guardia de Honor Presidencial y de la Dirección de Contrainteligencia Militar. En total, 15.150 ascendidos de tropa profesional y 90 generales y almirantes.



“En Colombia, ya se va, se despide para siempre y se va al basural de la historia Iván Duque y sigue activando planes, tenemos la información en la mano, para ataques terroristas contra el sistema eléctrico venezolano, ataques terroristas contra personalidades y líderes políticos y militares de Venezuela”, enfatizó Maduro al tiempo que pedía a los militares estar alertas y no bajar la guardia.



No es la primera vez que el mandatario venezolano acusa al presidente Duque. En otras ocasiones ha asegurado que en Colombia se entrenan delincuentes venezolanos y que les suministran armas en el vecino país. Funcionarios del régimen también han responsabilizado al Gobierno colombiano de planificar ataques con granadas a sedes policiales en Caracas.



“¡Guardia en alto! Desde Colombia se planifican ataques contra el sistema eléctrico nacional y contra personalidades del Gobierno Bolivariano. ¡Máxima alerta! Derrotemos las amenazas que desde el gobierno saliente se pretenden contra nuestra Patria. ¡Máxima moral!”, señaló el mandatario venezolano en su cuenta de Twitter.



El punto es que desde Colombia se llevan varios años denunciando que la guerrilla y los narcotraficantes nacionales tienen protección del Gobierno venezolano para permanecer en ese territorio y delinquir sin ningún tipo de problema.



Para nadie en la frontera es un secreto que en diversas zonas del estado Apure operan varias pistas clandestinas desde las cuales las disidencias y otros grupos de narcotraficantes envían coca hacia el norte del continente.

Reacción del gobierno Colombiano

Lo cierto del asunto es que las nuevas declaraciones de Maduro generaron la reacción y la descalificación desde la Cancillería colombiana, que a través de un comunicado rechazó “contundentemente las acusaciones mentirosas, cínicas e irresponsables que hace el dictador Nicolás Maduro contra nuestro país”.



“Como ya es costumbre, una vez más el dictador Maduro lanza cortinas de humo acusando al Gobierno de Colombia de presuntas acciones contra Venezuela, país al cual respetamos y queremos profundamente los colombianos y nuestro gobierno. Esas acusaciones no tienen ningún fundamento”, dice el comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores.



Y agrega que “esta cortina de humo sale precisamente hoy (el sábado) cuando el mundo conoce de la presencia, y posiblemente la muerte en territorio venezolano de Iván Márquez, otro de los cabecillas del narcotráfico de las disidencias de las Farc, que durante los pasados 4 años operaron abiertamente en Venezuela con la complicidad del poder de facto que acabó la democracia del vecino país”.

Es bien conocido que Duque ha sido tal vez el más duro contradictor que ha tenido Maduro en la región.



Y precisamente uno de los interrogantes que se dio este fin de semana está relacionado con el hecho de si podrá venir Maduro a la posesión del presidente Gustavo Petro.



“No es un tema de dejar o no dejar entrar, es que Nicolás Maduro no es reconocido por mí como presidente de la República, como presidente legítimo de Venezuela”, dijo el mandatario nacional, quien agregó que “mientras yo sea presidente de Colombia, él no entrará como presidente de Venezuela al territorio colombiano”.



Por eso, gente cercana a Petro tiene la disyuntiva si invitar o no al venezolano. Claro que fuentes cercanas al mandatario electo le dijeron a EL TIEMPO que no estará entre los mandatarios que llegarán a Bogotá este 7 de agosto.

REDACCIÓN POLÍTICA Y ANA RODRÍGUEZ- CORRESPONSAL EN CARACAS