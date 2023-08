El presidente Gustavo Petro se pronunció la mañana de este sábado, 5 de agosto, sobre el proceso que adelanta su hijo Nicolás Petro Burgos por los delitos de enriquecimiento ilícito y lavado de activos.

A través de su cuenta de Twitter (ahora X), el mandatario colombiano señaló: "Lo sucedido con mi hijo es para mi terrible y muy lamentable. Ojalá algún día pueda hablar con él y perdonarnos".

En el extenso mensaje, que se dio luego de unas declaraciones de Nicolás Petro Burgos en la revista Semana, el Presidente reafirmó su posición de no "presionar a la justicia" en el caso que avanza en contra de su primogénito y en el que, según la Fiscalía, se encontrarían involucrados varios funcionarios del gobierno.

"La campaña no recibió dinero alguno de carácter ilícito y de lo sucedido me enteré por una reunión que tuve con la exesposa de Nicolás (Day Vásquez) en mi oficina hace apenas unos meses cuando pedí que investigarán a mi hijo", sostuvo Gustavo Petro.

Lo sucedido con mi hijo es para mi terrible y muy lamentable.

Ojalá algún día pueda hablar con él y perdonarnos.

Como lo dije antes, no presionaré como presidente a la justicia en su caso, los funcionarios judiciales que intervengan en su proceso serán por mi respetados.

La… — Gustavo Petro (@petrogustavo) August 5, 2023

El jefe de Estado aprovechó la oportunidad, además, para enviar una reflexión: "Espero que nazca de su nueva pareja (Laura Ojeda) un nieto que pueda conocer a su papá en libertad, yo conocí a Nicolás en las rejas de mi prisión. Aún en lo más terrible se aprende, que todos mis hijos e hijas, incluido Nicolás y yo mismo, podamos con esta dura experiencia ser mejores seres humanos".

Nicolás Alcocer Petro, hermano de Nicolás Petro Burgos, se pronuncia

Frente al tweet de Gustavo Petro, se pronunció Nicolás Alcocer Petro, hijo biológico de la primera dama colombiana, Verónica Alcocer, y adoptivo del mandatario.

"Los errores son de humanos. De grandes, corregirlos, Antonella es la prueba de ello. Te queremos, papá", escribió Alcocer Petro en la tarde de este sábado 5 de agosto.

Los errores son de humanos.

De grandes, corregirlos, Antonella es la prueba de ello.

Te queremos papá❤️ https://t.co/uU4Hd9ai7x — Nicolas Alcocer Petro (@nalcocer_petro) August 5, 2023

Esta no es la primera vez que Alcocer Petro muestra apoyo hacia su padre. El pasado 3 de agosto, a través de su cuenta oficial de Twitter, le envió fuerza y reiteró su respaldo con un corto, pero contundente mensaje. "¡Fuerza, papá! Somos más los que creemos en ti, vamos pa' lante", señaló hace tan solo dos días atrás.

Cabe resaltar que, recién salieron a la luz las acusaciones en contra de Nicolás Petro Burgos, Alcocer Petro tuvo que salir a pronunciarse para proteger su "buen nombre", en tanto estaba siendo confundido con su hermano y, según él, recibiendo mensajes en sus redes sociales.

En su momento, dijo: "Quiero aclarar a la gente que no me conoce y a la opinión pública que en el comunicado hoy hecho por mi papá, no se refiere a mí, si no a mi hermano Nicolás Petro. Agradezco la prudencia antes de enviar mensajes o etiquetarme en publicaciones que afectan mi buen nombre".

