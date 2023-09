Nicolás Alcocer Petro, el hijo de la primera dama Verónica Alcocer, defendió a su mamá en sus redes sociales. En su perfil de X (antes Twitter), señaló: "Si hay algo que admiro de mi mamá es su transparencia, su honestidad y su gran corazón. Muchos te adoramos y adoramos tu esencia. Adiós a los envidiosos".



En otra publicación, sostuvo: "Siempre a tu lado, mamá. Nadie dañará tu nombre y lo increíble persona que eres. Se quedarán con las ganas (...)".



Las palabras de Alcocer Petro se dieron después de que se conocieron las declaraciones del exviceministro de Defensa, Ricardo Díaz, quien en una entrevista con Semana señaló que supuestamente la primera dama habría presionado para que se compraran tres helicópteros para la Casa de Nariño y la Fuerza Aérea.

General Ricardo Díaz, exviceministro de Defensa.

En el diálogo con la citada revista mencionó que en septiembre de 2022 el coronel Eduardo Mejía le manifestó que Alcocer tendría un "interés particular en que esos helicópteros fueran adquiridos por el Ministerio de Defensa".



Según dijo, eso le pareció "extraño" porque "la primera dama no tenía por qué estar decidiendo por ninguna empresa en la compra o no compra de elementos militares".

Presidente Gustavo Petro y primera dama, Veronica Alcocer.

El exfuncionario mencionó que supuestamente le ofrecieron 700 millones de pesos "para que la decisión fuera adquirir esas tres aeronaves"



