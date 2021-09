¿En qué consiste la demanda de Nicaragua contra Colombia en La Haya?

En este momento en la Corte Internacional de Justicia de La Haya, Nicaragua tiene dos demandas en contra de nuestro país. La primera es por la plataforma continental extendida y la otra tiene que ver con la supuesta violación, por parte de Colombia, de los derechos de esa nación en el Caribe.



Y es precisamente sobre la segunda que este 20 de septiembre se inician las audiencias públicas en la Corte.



Pero en concreto qué es lo que plantea Nicaragua: que Colombia le está violando sus derechos.



Aunque inicialmente la demanda tenía que ver con el supuesto incumplimiento de Colombia en lo relacionado con el fallo de la Corte de 2012 que le otorgó espacio marítimo en el Caribe al país centroamericano, el asunto cambió tras un fallo de excepciones preliminares.



En otras palabras, el asunto ya no es de cumplimiento o incumplimiento. Es si Colombia ha violado los derechos de Nicaragua o no.



Inicialmente el argumento de los nicaragüenses fue que Colombia está presente en el área limítrofe con su Armada y eso representa una amenaza del uso de la fuerza.



Pero eso ya se resolvió en un fallo de excepciones preliminares. La Corte aceptó que la situación era pacífica y descartó esa primera pretensión. Por supuesto que no se descarta que Nicaragua vaya a insistir.



Los demandantes argumentan que cuando la Armada Nacional -que está en la zona en funciones de control del narcotráfico y para evitar depredación del medioambiente- le pidió a algún pesquero de ese país centroamericano que no hiciera pesca depredadora o cuando avión los sobrevoló para ver si no cargaban droga, se les violaron sus derechos.



En ese sentido Nicaragua esgrime que hubo 13 incidentes de este tipo anteriores a la fecha de la demanda (noviembre de 2013) y 36 posteriores de la demanda.



Colombia dice que los hechos no ocurrieron y que si llegaron a dar, no se presentaron como Nicaragua dice, por las pruebas que ha expuesto la Armada.



Otros temas

Otros de los temas de la demanda tienen que ver la zona contigua (hasta las 24 millas) de las islas colombianas en el Archipiélago. Dicen que Colombia no puede argumentar que las islas tienen zona contigua integral, porque esa zona se mete en las aguas que la Corte le dio a Nicaragua



Colombia señala que todas las islas tienen derecho a una zona contigua y es la geografía la que hace que haya integralidad de esa área, en la medida que están a menos de 48 millas las unas las otras.



Otro asunto tiene que ver con la consideración de los demandantes en el sentido de que Colombia no puede seguir dando permisos de pesca. Sin embargo, Nicaragua no ha probado que con alguno de esos permisos se violaron sus derechos.

En la isla de Serrana, en el Caribe, conviven doce marinos colombianos Foto: Manuel Alzate

Contrademanda

Pero en estas audiencias orales no solo se verán las pretensiones de los nicaragüeneses, sino que por primera vez ese país tendrá que responder por la contrademanda colombiana.



Colombia dice que Nicaragua viola los derechos de los raizales en sus bancos tradicionales de pesca, pues en muchas ocasiones no se les deja pasar e incluso su pesca les es retenida.



La otra se relacionada con un decreto de Nicaragua que fijó las líneas y puntos de base a partir de los cuales establece su mar territorial. Colombia considera que se está violando el derecho internacional pues se apropia de espacios marítimos a los cuales no tiene derecho.



