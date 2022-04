El agente colombiano ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya, Carlos Gustavo Arrieta, se pronunció en la mañana de este jueves en torno al fallo del alto tribunal por la demanda de Nicaragua que argumentó que se han violado sus derechos en el Caribe por parte de Colombia.



Desde Países Bajos el abogado colombiano hizo el primer pronunciamiento oficial por parte del Estado colombiano.



“Colombia está muy satisfecha con la decisión porque la Corte le dio la razón en uno de los argumentos más importantes de toda la controversia: en primer lugar, la Corte no dijo que Colombia haya incumplido el fallo del 2012, y esto es crucial”, dijo Arrieta.



"Por consiguiente, ese planteamiento que era tan crítico para Colombia lo reconoció la Corte, y eso me parece un gran éxito de parte del país", destacó



Como segunda medida, el abogado dijo que la Corte reconoció el principio de libertad de navegación y el derecho que tiene Colombia a través de la Armada Nacional de hacer presencia en aguas alrededor del archipiélago de San Andrés y Providencia y en el Caribe occidental en general, así como es el derecho que tiene para realizar operaciones relacionadas con la lucha contra el tráfico de estupefacientes y el crimen organizado en general.



"Este también es un gran éxito en la estrategia de defensa de Colombia y materia orgullo en la medida que se trata de un tema de gran relevancia internacional", dijo.



En tercer lugar y en contra de lo que sostenía Nicaragua, Arrieta destacó que la Corte reconoció que todas las islas y cayos colombianos en el Caribe tienen derecho a una zona contigua de 12 millas más allá de las 12 millas del mar territorial, lo cual es de enorme relevancia, en la medida que nos permite reintegrar el archipiélago, cuya integridad se ve afectada por la decisión de la corte del 2012.



"Nicaragua pretendía quitarnos ese derecho, pero la Corte lo mantuvo", destacó.



Sin embargo, destacó que el tribunal internacional pidió que se le hicieran algunos ajustes al decreto en cuanto a la extensión en algunos lados y en algunas atribuciones de Colombia, "pero en esencia mantuvo el concepto de integralidad" y la zona contigua.



Como cuarto punto Arrieta dijo que se reconoció que la comunidad raizal tiene unos derechos de pesca y de tránsito en las aguas alrededor del archipiélago de San Andrés que deben ser reconocidas y protegidas por los estados.



El abogado igualmente resaltó el hecho de que la Corte, como lo planteó Colombia, haya determinado que el decreto de puntos y líneas de bases rectas de Nicaragua es contrario a la ley y que desconoce los derechos de Colombia.



"La Corte no aceptó la peculiar pretensión de Nicaragua de mantener su jurisdicción para continuar conociendo el estado del proceso y además, y esto es crítico, tampoco aceptó la solicitud de ese país de decretar compensaciones a favor de Nicaragua", destacó.



De todas maneras reconoció que la Corte indicó que Colombia incumplió el derecho internacional en algunas pocas operaciones por parte de embarcaciones de la Armada Nacional.



"Más allá de un llamado de atención, la Corte no estableció ninguna consecuencia para estas situaciones", dijo el abogado.



Para Arrieta, en general el balance del fallo "es muy favorable para Colombia, nos consideramos contentos con los resultados".



¿Qué sigue?

Tras esto, el abogado colombiano señaló que, a la luz de este fallo, la Armada podrá seguir haciendo operaciones en la zona en la lucha contra el narcotráfico; se mantiene la integralidad del archipiélago por parte de Colombia, la comunidad raizal es reconocida como una comunidad que tiene derechos y se le mantienen sus derechos de pesca y de libre tránsito y no se dijo que Colombia incumplió el fallo del 2012,.



De acuerdo con él, lo que sigue es una discusión armónica de lo decidido de acuerdo con los parámetros establecidos por la Corte.



Para Arrieta, lo que la Corte dijo es que hubo una violación de los derechos de Nicaragua por parte de Colombia y de Nicaragua a Colombia en algunos otros.



Sin embargo, dijo que en los aspectos más esenciales la Corte consideró que no ha habido vulneración y mantuvo los derechos que Colombia pretendía que se le respetaran.