Si bien la disputa con Nicaragua quedó cerrada en su aspecto jurídico, sigue sin resolverse cómo se cumplirá el fallo del 2012, que aunque reafirmó la soberanía nacional sobre el archipiélago de San Andrés, sí afectó unos 70.000 kilómetros de mar territorial colombiano.



“Ahora se deben definir las fronteras con el Caribe, que quedaron desdibujadas con el fallo de 2012, y comenzar a retomar la normalidad en San Andrés (...) El tema del diferendo nos ha cortado relación y cercanía con el Caribe y eso es lo que queremos recuperar”, aseguró Harold Bush, politólogo raizal.



Para varios analistas, la negociación diplomática de límites es el paso a seguir, pero en este proceso ya no intervendrá La Haya, que ya sentó una posición definitiva e inapelable.



“Lo único que habría, y puede darse en esta discusión, es que Nicaragua solicite alguno de los recursos, aunque recordemos que aquí no hay apelaciones. Estos son fallos en última y única instancia”, explicó Carlos Enrique Arévalo, decano de la Facultad de Derecho de la Sabana.



En ese sentido, Colombia ha mantenido su posición de que una modificación de su territorio por el solo fallo del 2012 no es posible, por prohibición constitucional. De esta forma, la única ruta sería la de negociar un nuevo tratado con Managua, acuerdo que en todo caso deberá ser ratificado por el Congreso y avalado por la Corte Constitucional.

Así se tendría que dividir el espacio marítimo entre Colombia y Nicaragua según el fallo de 2012. Foto: Corte Penal Internacional

Dicha negociación no sería sencilla, pues las relaciones entre Bogotá y Managua pasan por momentos de tensión luego de que en febrero pasado el gobierno de Gustavo Petro condenó el destierro de cientos de presos políticos por parte del régimen de Daniel Ortega.



Pese a esto, los expertos coinciden en que es imperativo sentarse a dialogar, pues lo que está en juego es el futuro de los habitantes del archipiélago.



“Existen asuntos que requieren la cooperación entre los Estados para la garantía de los derechos de los raizales, especialmente en cuanto a los asuntos de pesca, la protección medioambiental y lucha contra la criminalidad transnacional”, recordó Carolina Olarte, coagente de Colombia en el caso.

REDACCIÓN POLÍTICA

