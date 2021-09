Lo que viene para Colombia en la Corte de La Haya

El Gobierno de Colombia tiene que responder este 22 de septiembre en la audiencia pública convocada por la Corte Internacional de Justicia ante la demanda que interpuso Nicaragua por el supuesto incumplimiento del fallo de noviembre de 2012 que le terminó entregando aguas del Caribe a ese país.



El tema no es menor en la medida en que Nicaragua insiste en que Colombia le ha violado sus derechos.



Por supuesto que el Gobierno no ha descuidado el asunto y desde hace buen tiempo tiene listo el equipo jurídico, que lideran Carlos Gustavo Arrieta (agente coordinador) y Manuel José Cepeda (coagente).



El equipo jurídico está apoyado además por un grupo de la Cancillería y seis abogados extranjeros expertos en litigios internacionales.



Si bien es claro que la decisión que tome ese tribunal en ningún momento pone en juego la soberanía nacional o implica modificaciones en su fallo del 2012, de todas maneras la comparecencia en esta etapa oral será clave porque Colombia ha contrademandado a Nicaragua en procura de defender los derechos de pesca de los raizales de San Andrés.



También, porque nuestro país ha defendido su libertad de estar presente en el Caribe y cumplir sus deberes internacionales en materia de interdicción de tráfico de drogas y la protección de la reserva Seaflower.



Como el tema es trascendental, por eso se convocó la fallida reunión de la Comisión Asesora, de la que hacen parte los expresidentes de la República. Según el Gobierno, dicha sesión fue aplazada hasta nueva fecha debido a las dificultades de asistencia de algunos de los miembros citados.



La idea era contarles sobre la audiencia. Pero es claro que Colombia tiene definida la estrategia.



La tradición es que siempre que se da un momento importante en los procesos en La Haya se le cuenta a la Comisión Asesora y por eso la idea era comunicarle lo de las audiencias.



La Comisión Asesora

Sobre la fallida reunión de la Comisión Asesora, la canciller Marta Lucía Ramírez dijo que “no cambia nada” y que la idea era informarlos sobre las audiencias de La Haya. “Desafortunadamente algunas personas no tenían facilidad de asistir”, dijo la Canciller, quien anunció que en los próximos días se hará la sesión informativa.



El excanciller Julio Londoño explicó que la comisión es un órgano político por lo que dijo que el hecho de que no se haya dado la reunión “no tiene ninguna connotación en este momento”.



Y sobre lo que puede ocurrir en la Corte, dijo que “puede decir que no hemos cumplido el fallo”.



Ese tribunal puede señalar que se han violado derechos de Nicaragua y que eso no debe seguir pasando. Claro que ese país está pidiendo una compensación económica, algo con muy pocos precedentes en la Corte.



Para Mauricio Jaramillo, catedrático de la universidad del Rosario, “hay temas que no son del Gobierno sino del Estado y la mejor manera de solucionarlos es convocando a todos los expresidentes antes de tomar una decisión”.



Para él, “el peor escenario es que la Corte le dé la razón a Nicaragua en cuanto a esta demanda”.