Nicaragua definió a su representante en diálogo con Colombia tras sentencias de la CIJ

El ministerio de Relaciones Exteriores informó este sábado que canciller Álvaro Leyva ya tuvo un primer contacto con Carlos Argüello Gómez, agente nicaragüense ante la CIJ y designado por Daniel Ortega para adelantar conversaciones con Colombia, luego del fallo de la Corte Internacional de Justicia que enterró definitivamente la pretensión de ese país de extender su plataforma continental 200 millas adentro del subsuelo marítimo nacional.



(Además: El triunfo de Colombia en La Haya cierra décadas de litigio con Nicaragua).

Esta fase de acercamientos tuvo un momento clave durante la XI Conferencia Italia, América Latina y Caribe que se realizó en Roma, y en donde el canciller Álvaro Leyva sostuvo una reunión con Valdrack Ludwing Jaentschke Whitaker, ministro asesor del Presidente de Nicaragua para Políticas y Asuntos Internacionales. Allí, conversaron sobre cómo abordar temas de interés para ambas naciones y se planteó la urgencia de avanzar en las conversaciones que aseguren el cumplimiento de las sentencias proferidas por parte de la CIJ.



“Minutos después de la reunión, el ministro Whitaker le comunicó al canciller Leyva que el presidente Daniel Ortega designó para este diálogo al reputado abogado y ex Decano del Cuerpo Diplomático ante el Reino de los Países Bajos, Agente nicaragüense ante la CIJ, Carlos Argüello Gómez, con el propósito de iniciar un trabajo armonioso entre Colombia y Nicaragua sobre este asunto”, reveló la Cancillería en un comunicado.



(Le puede interesar: Esta fue la estrategia que garantizó el triunfo de Colombia frente a Nicaragua).



Luego de esto, el canciller Leyva sostuvo una conversación telefónica con Argüello y acordaron iniciar próximamente las conversaciones en un lugar por definir.



De acuerdo con la Cancillería, en los próximos días convocará a las organizaciones raizales que se reunieron con el presidente Gustavo Petro el pasado 19 de julio, después de conocerse el fallo de la Corte Internacional de Justicia, con el fin de informarles sobre el proceso que comienza. “A esta reunión también será invitada la Armada Nacional”, explica el comunicado.



Entre las organizaciones que serán invitadas aparecen el Raizal Council, Raizal Youth Organization, One Raizal Corporation, miembros del Raizal Team, así como otros delegados.



(Lea también: Ortega envió mensaje al presidente Petro para plasmar acuerdo en la frontera marítima).



“La reunión será coordinada por la viceministra de Asuntos Multilaterales de la Cancillería, Elizabeth Taylor Jay, nacida en la isla de Providencia y coagente ante la Corte Internacional de Justicia”, concluyen.



Hay que recordar que si bien la disputa con Nicaragua quedó cerrada en su aspecto jurídico, sigue sin resolverse cómo se cumplirá el fallo del 2012, que aunque reafirmó la soberanía nacional sobre el archipiélago de San Andrés, sí afectó unos 70.000 kilómetros de mar territorial colombiano.



Para varios analistas, la negociación diplomática de límites es el paso a seguir. En ese sentido, Colombia ha mantenido su posición de que una modificación de su territorio por el solo fallo del 2012 no es posible, por prohibición constitucional. De esta forma, la única ruta sería la de negociar un nuevo tratado con Managua, acuerdo que en todo caso deberá ser ratificado por el Congreso y avalado por la Corte Constitucional.

REDACCIÓN POLÍTICA

Más noticias