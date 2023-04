*Esta crónica de archivo se publicó pocos años después de la tragedia del 13 de noviembre de 1985.



A menos de tres kilómetros del volcán del Nevado del Ruiz, habita un puñado de labriegos que le perdieron el miedo a las erupciones. Como los pobladores de Murillo, el municipio más cercano al cráter Arenas.

Don Tito toma entre sus fuertes manos de arriero los aperos para ensillar sus 11 mulas e irse a las laderas del volcán Nevado del Ruiz a sacar las cargas de papa mientras observa la fumarola, que se levanta dos kilómetros arriba, del cráter Arenas.



Es una columna inmensa de colores blanco y grisáceo, una nube que nace de la tierra, que se divisa a menos de 3.000 metros de donde habita este campesino, que en realidad se llama José Ignacio Giraldo.



En una frase corta, pero firme, este capricornio de 37 años define su relación con el volcán Nevado del Ruiz: "Es mi mejor amigo".



Lo dice con tranquilidad, a pesar de la alerta amarilla y de que, desde hace ocho días, a cada segundo, arroja toneladas de ceniza que se esparcen desde los límites del municipio de Villamaría (en donde él vive) hasta la ciudad de Manizales (Caldas).



Medita un poco y recuerda que se vino a vivir cerca de él en junio de 1986, después de la avalancha del 13 de noviembre de 1985, que sepultó a 30.000 personas. No fue una decisión difícil. Por el contrario, un día le dijo con tono resuelto a su esposa Blanca Marín, de 35 años, que cogiera una maleta y empacara las cosas porque dejaban a Villamaría "para irnos a arropar con el volcán".

El Nevado está en erupción desde hace aproximadamente 10 años

Él, como ninguno otro, sabía los riesgos de esta determinación porque siempre ha vivido en la región de influencia del volcán. Pero pudo más su convicción de que la naturaleza no es mala sino que se le provoca.



Llegó con tres niños y cuatro adultos más y se instaló en un recodo de una angosta carretera forrada en recebo y que conduce de Murillo (Tolima) a Manizales (Caldas), al frente del volcán y cerca de los nacimientos de los ríos Lagunilla y Azufrado. Allí levantó una casa de bahareque y techos de guadua y la pintó con cal para no dañar el paisaje. Acondicionó un local y le puso un nombre: La bodega del sifón.

La actividad se localiza unos cuatro kilómetros al suroeste del cráter Arenas del volcán.

Así, a 3.970 metros de altura sobre el nivel del mar, empezó sus labores de labranza y de ganadería que hoy muestra con un balance satisfactorio: además de la recua de mulas, tiene dos perros, tres cerdos, tres caballos, cuatro gansos y cuarenta gallinas. Además, un terreno amplio, sin fronteras, que le produce cincuenta cargas de papa en las cosechas bianuales.



A los beneficios económicos les suma la tranquilidad de la región. "Aquí no hay problemas de nada. Jamás he visto un robo, nunca he sabido de una persona atacada y menos un asesinato".



Don Tito, como lo llaman los 7.570 habitantes de Murillo- el municipio más cercano del volcán- no siente miedo por una posible erupción. "Yo sé que está que gime, que siente rabia. Pero sólo lo hace para sus adentros", es la explicación que este hombre de 164 centímetros de estatura y 76 kilos de peso les da a los últimos tremores del volcán.



Espíritus de vida

El viento canta con un tono agudo, mientras termina de subir las cargas de papa a lomo de mula. Por la cadena montañosa de la Cordillera Central cruza un viento frío que baja la temperatura a dos grados centígrados. Pero Don Tito dice que no siente frío, sino que su cuerpo se acostumbró a los rigores del clima, aunque este le dejó unas huellas que marcaron sus pómulos rojizos.



Don Tito silba y crea una armonía con el sonido de los vientos. Interrumpe la melodía para decir que de la montaña bajan los espíritus de la vida porque aquí no hay espacio para los fantasmas del mal.



"Esta tierra señala es muy sana. Aquí uno no se asusta para nada. Uno tiene problemas con la emisión de ceniza porque daña las cosechas y quema los pastos. Cada vez, por ejemplo, me toca ir más lejos a llevar los animales a pastar. Pero esto ya es normal en la vida de uno".



La calma de sus palabras es solo comparable con las respuestas de los habitantes de Murillo. En este municipio a cuarenta minutos en carro de la vivienda de Don Tito el volcán es un vecino con el que uno se acostumbró a dormir. La localidad es uno de los sitios más tranquilos del país. Los funcionarios caminan con sosiego por el parque mientras conversan sin el eco de las controversias políticas que a diario sacuden a los colombianos.

Fumarola del Nevado del Ruiz en 2022.

Los ocho policías patrullan las calles en bicicletas de cross que le compraron a crédito a la Caja Agraria. Rocío Rodríguez la joven bibliotecóloga del pueblo dice que la fumarola es sólo un componente más del multicolor paisaje del lugar: viviendas pintadas con colores fuertes y tonos pastel, montañas que oscilan entre el verde oscuro y el gris, la neblina que cobija todo y la fumarola que a veces se torna roja. Nadie piensa en otra posible tragedia. Sus habitantes ni siquiera hablan del tema cuando beben café, que sale bullicioso de las grecas de vapor que funcionan en los dos billares del pueblo.



"Si Don Tito vive tan cerca por qué nosotros nos vamos a preocupar", dice Guillermina Pineda, la señora que asea los despachos públicos y quien está más pendiente de cuidar las hiedras y los geranios del jardín de su casa que del volcán. Mientras tanto, Don Tito allá arriba, frente al volcán dice que lo bueno es cuando truena y se sacude de noche. "Eso significa que le está velando el sueño a uno".



Nota. A las 9:09 p.m., del 13 de noviembre de 1985 el Nevado del Ruiz hizo erupción expulsado más de 35 millones de toneladas de masa y matando a más de 25.000 personas. Tiempo después, muchos labriegos volvieron a vivir en sus alrededores como José Ignacio Giraldo, Don Tito, a quien el autor de esta crónica visitó en su momento.

