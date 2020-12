Néstor Humberto Martínez estará en la Comisión contra el crimen: Duque

El presidente Iván Duque, en una entrevista concedida a Noticentro 1 CM&, aseguró que el exfiscal Néstor Humberto Martínez hará parte de una de las comisiones para fortalecer la lucha contra el crimen, debido a su experiencia y su conocimiento en los temas puntuales, con lo cual se descarta la versión inicial de que sería el embajador de Colombia en Madrid.



"Él es una persona comprometida en la lucha contra la criminalidad, nos ayudará a fortalecer esa labor", explicó Duque.



El mandatario también adelantó que Luis Guillermo Plata, exministro de Comercio Exterior y exgerente en la atención de la emergencia por el coronavirus del covid, será el nuevo embajador de Colombia en España.



“Es una persona con amplia experiencia, de grandes capacidades, que conoce los temas y la situación comercial con Europa ,y ya presenté su nombre a las autoridades del reino de España”, dijo Duque en la entrevista.



De igual forma, el presidente indicó que el salario mínimo de los colombianos para el año 2021 estará por encima de la inflación.

“El salario en 2018 fue el mayor aumento real en las últimas décadas. En 2019 también fue importante. Este año, pese a las dificultades por la pandemia, los trabajadores no pueden perder el poder adquisitivo. Hay que tener en cuenta la inflación. Esperemos que la mesa de concertación, el diálogo entre el sector privado, el Gobierno y los trabajadores se tome la mejor decisión, que sea sensata, no podemos desmejorar la situación de los trabajadores. Debe set un aumento con un sano equilibrio”, indicó Duque.



El presidente también aseveró que no está de acuerdo con el proyecto de rebajar las horas de trabajo.



“Reducir la jornada laboral de los colombianos aumenta los costos de las empresas, no es una discusión conveniente, no dinamiza el trabajo y encarece la manera de contratar; de manera que no es conveniente en esta coyuntura porque va en contravía de ese propósito, lo que debemos es activar el empleo”, puntualizó el presidente en la entrevista.



