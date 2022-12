Ante una solicitud de rectificación, la vicepresidenta Francia Márquez negó que el exfiscal general de la Nación Néstor Humberto Martínez Neira hubiera entrampado a ‘Iván Márquez’, como ella lo afirmó en una entrevista a EL TIEMPO.

El pasado domingo, 30 de octubre, este diario publicó una entrevista en la que se le preguntó a Márquez: “Pero ¿cómo sentarse a hablar de paz, otra vez, con ‘Iván Márquez’? ¿El mismo que firmó la paz a nombre de las Farc, quien tiró una curul en el Congreso y traicionó a sus compañeros para volver a empuñar las armas?”.

A lo que ella respondió: “Él fue parte del entrampamiento. Como a ‘Jesús Santrich’, quien también estaba en ese proceso. Vimos todo lo que le hizo el fiscal general de la Nación (Néstor Humberto Martínez), lo entrampó. Por supuesto, no estoy justificando las acciones de ‘Iván Márquez’ porque hubo otros que, a pesar de todo, sí se quedaron, pero las actuaciones de algunos funcionarios públicos en su momento contribuyeron a que eso pasara. Nosotros ahora le apostamos a la ‘paz total’ y si toca sentarse en la mesa a renegociar con él, pues toca hacerlo por la paz”.



Ante esta afirmación, Martínez, quien era el fiscal general de la Nación para el momento que sucedieron los hechos, le exigió rectificar a Márquez. En el documento de Martínez Neira le dice a la vicepresidenta: “Su afirmación es falsa. Durante mi ejercicio como Fiscal General de la Nación nunca tuve a mi cargo actuación procesal alguna relacionada con el señor Luciano Marín, alias Iván Márquez. Por ende, mal puede usted atribuirme la irregular conducta de inducirlo a cometer un delito, a la que usted hizo referencia en declaración pública”.

La vicepresidenta señaló como parte del "entrampamiento" al exfiscal general de la Nación (Néstor Humberto Martínez). Foto: SERGIO ÁNGEL ACERO. EL TIEMPO

Agregó que mientras estuvo como “Fiscal General de la Nación, nunca se investigó a alias Iván Márquez y, por supuesto, no se le judicializó por conductas punibles llevadas a cabo con posterioridad a la firma del acuerdo de paz”.



“Es más: el señor Marlon Marín Marín, sobrino de Márquez y principal testigo de la Fiscalía y de la justicia internacional en el episodio de narcotráfico que involucró a altos exjefes de las Farc y a varios terceros, nunca vinculó el nombre de alias Iván Márquez en dichos hechos”, le dijo.

Néstor Humberto Martínez ha expresado que la afirmación de la vicepresidenta le generó "afectaciones". Foto: Milton Díaz / EL TIEMPO

“Usted no intervino procesalmente, ni conoce el expediente de la Fiscalía en el caso relacionado con alias Santrich, en el que, lo reitero, no se menciona a alias Iván Márquez, ni se le compromete con un delito, de suerte que su afirmación es ajena a la verdad judicial y a la verdad real”, le agregó.



El exfiscal le dice que esta afirmación de haber cometido un delito lo expuso a él y a su familia “con toda clase de afectaciones de nuestra integridad personal”.



Por su parte, la vicepresidenta, a través de su equipo jurídico, respondió que ella “en ningún momento mencionó su nombre” y que a ella no le consta que durante su ejercicio como Fiscal él tuviera a su cargo, “actuación procesal alguna relacionada con el señor Luciano Marín”.



ARMANDO NEIRA

REDACCIÓN POLÍTICA