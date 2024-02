Nelson Cruz, exasesor de Feliciano Valencia, nuevo viceministro de pueblos étnicos

Si nada extraordinario ocurre, Nelson Cruz Lemus será el nuevo viceministro para los pueblos étnicos del Ministerio de la Igualdad, cartera dirigida por la vicepresidenta Francia Márquez. Su hoja de vida se publicó este viernes en el sistema de aspirantes de la Presidencia de la República. ​

El viceministerio de Pueblo Étnicos era la única dependencia del ministerio de Márquez donde no se había hecho un nombramiento o publicado una hoja de vida. También está en vacancia el de las Diversidades, pero al menos en esta ya se había postulado la hoja de vida de Juan Carlos Florian, que no se ha posesionado tras la polémica al conocerse que había sido trabajador sexual y actor porno en París (Francia).



En cuanto a Cruz Lemus, no tiene una amplia trayectoria política. La mayoría de su experiencia profesional acreditada fue en distintas organizaciones indígenas del Cauca. Fue coordinador general del Cabildo Indigena de Tacueyo y fue consejero mayor en el consejo regional indígena del Cauca.



Asimismo, fue asesor del exsenador y ahora negociador con el estado mayor central, Feliciano Valencia. Con este estuvo durante los cuatro años que el líder indígena caucano estuvo en el Congreso. Su última labor acreditada fue en la unidad de restitución de tierras, donde fue asesor.



En cuanto a su experiencia profesional, es licenciado en sociales de la Universidad Pontificia Bolivariana. Además de su experiencia profesional y laboral, es de orgen Nasa y hace parte de consejo del CRIC. Además, ha sido cercano a a la vicepresidenta Francia Márquez



Con la publicación de su hoja de vida, solo falta su designación oficial como viceministro para que se complete la mayoría de dependencias del Ministerio de la Igualdad. Solo faltaría que se resuelva la situación del Viceministerio de las Diversidades.