Negociación del paro: partes siguen en búsqueda de puntos de encuentro

Al comenzar la noche de este jueves los delegados del Gobierno y el Comité Nacional del Paro siguen trabajando en procura de llevar una proceso de negociación que ponga fin a las protestas que se están dando en el país y que ya completan más de tres semanas, dejando pérdidas multimillonarias, según las autoridades.



A primera vista esto no parecería un gran avance, pero al revisar todo el proceso se ve como algo significativo.



Le puede interesar: Cali, una ciudad que marcha a medias por el paro

La de este jueves es la tercera reunión que sostienen las partes con el propósito de avanzar en una negociación.



El pasado domingo, el Comité le entregó el Gobierno un pliego de exigencias que contempla 19 puntos, como requisitos para poder iniciar la negociación. Ante esto, los negociadores del Ejecutivo pidieron un plazo para entregar las respuestas a las peticiones.



El lunes festivo, nuevamente, las partes se reunieron y el Gobierno le entregó las respuestas sobre cada uno de los 19 puntos que le habían planteado. Pero la contraparte no quedó muy satisfecha y se determinó que este jueves se restablecerían las conversaciones.



Inicialmente, el comisionado de Paz, Miguel Ceballos, quien coordina estos encuentros por parte del Gobierno, les explicó a los miembros del Comité que algunas de las peticiones que se les estaban haciendo no eran de su resorte sino de otro poder, como el Legislativo o el Judicial, lo cual no fue de buen recibo por los líderes del paro.



Esto subió la tensión, lo que llevó a que durante la mañana se decretara un receso y tuvieron que intervenir los mediadores de la Conferencia Episcopal y de la ONU.



No obstante, tras regresar a la mesa, el Ejecutivo respondió de nuevo, con mayor detalle, a cada una de las exigencias del Comité del Paro. A partir de esta nueva explicación, los líderes sindicales y de organizaciones sociales se sintieron satisfechos y se mostraron dispuestos a entrar de fondo en la negociación de cada uno de los puntos.



En efecto, en la mañana de este jueves se volvieron a reunir pero de nuevo los miembros del Comité del Paro consideraron que el Gobierno no les había hecho la suficiente claridad en las respuestas que les había entregado. Los representantes del Ejecutivo insistían en que ahí estaban las respuestas.



En medio de ese tira y afloje finalmente los delegados oficiales decidieron profundizar en las respuestas y se habló por parte de los garantes de que se trataran de buscar puntos de acuerdo.



Entrada la noche, los miembros del Comité admitieron que, con la profundización de alguna de las respuestas, podía empezarse a ver una buena disposición para avanzar.



Pasadas a las siete de la noche, y tras un receso, estaba previsto que nuevamente se reunieran para seguir avanzando. Como dijo una de las personas que está allí en el punto de reunión, “se ve una buena disposición de las partes”.



Sin embargo, los delegados del Comité del Paro insistieron en que todavía no había nada que los acercara.



Le puede interesar: ¿Cómo va la vacunación contra el covid en Colombia?