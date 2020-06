'Soy partidario de eliminar la figura de la Vicepresidencia': Naranjo

El general Óscar Naranjo, exvicepresidente de Colombia, dijo en la mañana de este martes que él es partidario de eliminar la figura de la Vicepresidencia porque, a su juicio, "esta no fue un invento de la Constitución de 1991".



Naranjo pasó por los micrófonos de 'W Radio' en donde dijo, además, que si él hubiera sido le habría contado al Presidente todos los actos de su vida que pudieran causarle incomodidad.



Esto en referencia a la confesión de la vicepresidente Marta Lucía Ramírez, en entrevista con EL TIEMPO, de que el Presidente Iván Duque no sabía que un hermano suyo pagó cárcel por un delito de narcotráfico.



"Él (presidente Iván Duque) no me nombró ni me ofreció un cargo. Los dos desarrollamos una relación derivada de una coalición política para ganar juntos la presidencia de Colombia contra el populismo, y pensé que durante estos años construiríamos una relación de amistad, dentro de la cual, de todas maneras, iba a compartir este doloroso episodio de mi vida con él. Los dos luchamos por alcanzar unos votos con los cuales los colombianos nos dieron los cargos que ocupamos (...) No, el presidente Duque no sabía", señaló la Vicepresidenta en entrevista con María Isabel Rueda.



