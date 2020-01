¿Por qué llega Nancy P. Gutiérrez a consejería para Derechos Humanos?

La designación por parte del presidente Iván Duque de la saliente ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, como nueva consejera presidencial para los Derechos Humanos, fue un poco sorpresiva.

En los últimos días se había hablado con insistencia de su salida del cargo, pero formalmente no estaba definido para dónde iría o si seguiría haciendo parte del Gobierno Nacional.



Todo indica que la decisión se tomó en el encuentro que tuvieron en la tarde del jueves, en la Casa de Nariño, el presidente Iván Duque con la saliente ministra.



En esa reunión el jefe de Estado no solo le confirmó la decisión del relevo sino que, al parecer, se le ofreció la consejería.



Y si bien en principio se pude ver como una desmejora en el cargo, es un hecho que Nancy Patricia Gutiérrez no es ajena a los temas de derechos humanos.

#Bogotá Ante elección de Francisco Barbosa como Fiscal General de la Nación, he designado a Nancy Patricia Gutiérrez como nueva Consejera Presidencial para los Derechos Humanos. Asumirá el cargo a partir del 15 de febrero. — Iván Duque (@IvanDuque) January 31, 2020

En los 17 meses que ha estado en el cargo de ministra del Interior, ha tenido que sortear muchos asuntos que tienen que ver con estos temas.



Ella, por ejemplo, tuvo que liderar los acuerdos que se hicieron con la minga indígena del Cauca.



También fue la encargada de liderar el programa de protección de los líderes sociales.

Alicia Arango, nueva ministra del Interior.



Cómo cartagenero me siento orgulloso.



Cómo colombiano me siento tranquilo.



A Nancy Patricia Gutiérrez, toda la gratitud por su labor en defensa de los principios democráticos y los derechos de los colombianos. — Fernando Nicolás Araújo (@FNAraujoR) January 31, 2020

Y precisamente ese tema de la protección a los líderes sociales será uno de los ejes claves que ella espera manejar desde la alta consejería.



Por supuesto que también tendrá que ver con algunos asuntos internacionales de derechos humanos, no solo con la ONU sino con otras instancias como la Corte Interamericana y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Posiciones

“Ella es una persona muy capacitada para este cargo y desde la ONG celebramos el nombramiento. Esperamos que trabaje de la mano con las mujeres víctimas", dijo Lorena Murcia, de la Corporación Rosa Blanca.



Para Camilo González Posso, director de Indepaz, Gutiérrez tiene como reto reconocer la crisis humanitaria que se vive en algunas regiones del país, así como "ofrecer efectivas políticas y estrategias para detener el asesinato de excombatientes de las Farc, líderes y personas defensoras de derechos humanos".



Y agregó que "ojalá" Gutiérrez "cambie el libreto de autoprotección o autojustificación de la política actual de seguridad y Derechos Humanos, que se ha mostrado ineficaz y contraproducente".



La Consejería, según la página web de la Presidencia, coordina e impulsa las acciones dirigidas a la promoción, protección y defensa de los derechos humanos, con las diferentes entidades gubernamentales que tienen competencia en la materia.

También señala que el objetivo principal de esta Consejería es el de mejorar los niveles de respeto, protección y garantía de los derechos humanos, así como la aplicación del DIH. Además, contribuir a que el Estado en su conjunto desarrolle una política integral de promoción y respeto a los derechos humanos.



Igualmente establece que las principales acciones de la Consejería se centran en velar por la garantía y goce efectivo de los derechos humanos de toda la población, la lucha contra la impunidad, la consolidación del Sistema Nacional de Derechos Humanos y DIH, la promoción de una cultura en derechos humanos y el fortalecimiento, tanto de las relaciones con las organizaciones de la sociedad civil, como de los vínculos de cooperación con los organismos internacionales.



POLÍTICA