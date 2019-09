'Aquí no hay ni debe haber territorios vedados’: Mininterior

La ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, habló con EL TIEMPO acerca de los últimos acontecimientos que ha vivido el país, de cara a las elecciones regionales del 27 de octubre.



Gutiérrez advirtió que el narcotráfico, los grupos armados ilegales y los carteles de corrupción van detrás de los comicios, pero el Gobierno les declaró la guerra y está trabajando para garantizar la normalidad democrática.

¿Por qué la campaña se está complicando en algunas zonas?

Aquí hay una razón fundamental: el narcotráfico y sus tentáculos. Esta alerta la prendió el propio gobierno desde la presentación del Plan Ágora. Hay grupos armados ilegales y carteles de la contratación que quieren expandir ese poder que les dio tener 200 mil hectáreas de cultivos ilícitos. El gobierno del presidente Iván Duque les declaró la guerra a esas organizaciones criminales desde el primer día. Estos grupos pretenden una captura del Estado, aferrarse al poder regional.



No hay que olvidar que los grupos armados ilegales siempre han buscado interferir en las elecciones, ahora lo hacen con más violencia y más poder de intimidación, porque tienen los millonarios recursos que les ha dado tener cultivos de droga.



Para enfrentar esta situación, en articulación con los organismos de seguridad, con los entes de control, con los de investigación y justicia y con la MOE focalizamos acciones en 130 municipios que están en alto riesgo de captura por parte de estructuras criminales y que son susceptibles de delitos asociados a financiación ilegal, violencia, intimidación al elector y corrupción administrativa.

¿Estamos volviendo a los territorios vedados para hacer campaña?

No. Definitivamente, no. La Fuerzas Armadas y toda la institucionalidad está haciendo presencia a lo largo y ancho del país. Aquí no hay ni debe haber territorios vedados. Para atender esta situación, hemos activado el Grupo de Reacción Inmediata Electoral (Grie), con expertos en inteligencia, investigación criminal y miembros de la Fiscalía, encargados de la identificación, prevención y judicialización de los actores involucrados en delitos electorales. A esto se suma el Plan Democracia, activado por el Ministerio de Defensa en coordinación con la Unidad de Protección y partidos políticos.

¿Cuáles son las zonas que más le preocupan al Gobierno?

Se identificaron 130 municipios en alto riesgo de registrar captura del Estado y fueron priorizadas 9 regiones: Soledad, Atlántico; Cúcuta y Catatumbo, Norte de Santander; Arauca; Caucasia, Bajo Cauca antioqueño y Sur de Córdoba; Cali y Buenaventura, Valle del Cauca; Santander de Quilichao y norte del Cauca; Tumaco, Nariño; San Andrés Islas y Quibdó, Chocó.



El próximo viernes 13 de septiembre se realizará la primera visita del Plan Ágora, en Barranquilla.



