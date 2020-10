Doce años de una pesadilla: el caso de Nancy Patricia Gutiérrez

Con propuestas para que casos como el suyo no se repitan, la consejera de Derechos Humanos, Nancy Patricia Gutiérrez, se refirió a los años de proceso judicial en su contra, los cuales finalizaron hace pocos días. La funcionaria habló con EL TIEMPO.

¿Cómo fueron estos doce años de investigación judicial?

Absurdos. Injustos. Para mi familia y para mí, fueron una muy dura prueba de fortaleza y templanza. Gracias a Dios, ya superada de forma definitiva. La Corte Suprema en 2014, después de seis años y medio y de escuchar cerca de 50 declaraciones, archivó el caso. Quedó claro que nunca violé la ley, que nunca tuve relación con grupos armados ilegales y que mi actuar fue irreprochable. Más aún, la Corte remitió copias a la Fiscalía para que investigara seis falsos testigos. Hay uno condenado y otro en juicio.



¿Y qué fue lo que movió el tema nuevamente, hace tres meses?



Muy buena pregunta. No es claro el ánimo con el cual el tribunal de justicia y paz volvió a enviar copias a la Corte Suprema, en contra de la decisión de esa máxima instancia de la Justicia. Lo que sí es evidente, para la propia Corte Suprema, es que se trató de una decisión apartada del ordenamiento jurídico y que me produjo nuevamente daño. Una nueva revictimización. Afortunadamente, los magistrados de la Corte cerraron de forma definitiva el caso, ratificando la sentencia en la que se reconoce mi absoluta inocencia.



¿Cómo comenzó este proceso hace doce años?



Fue en medio de la polarización política y del uso que quisieron hacer de la administración de justicia contra líderes respetuosos de la ley, que apoyamos la mano firme de la seguridad democrática contra el narcotráfico y el terrorismo, que azotaba a Colombia. Era presidenta del Senado y se adelantaban investigaciones por la parapolítica, por los vínculos de algunos sectores políticos con grupos paramilitares.



En esas circunstancias, delincuentes decidieron pasar "cuentas de cobro”, hacer montajes y señalar, de manera injusta y criminal, como en mi caso, a algunos políticos con falsos testigos. Eso se acompañó por campañas de estigmatización que adelantaron personas que a la postre resultaron asociadas a las Farc, el caso de la señora Piedad Córdoba.

¿Y qué hizo la Corte Suprema de Justicia?

Lamentablemente, en contra de mis derechos constitucionales, algunas personas que adelantaban esa investigación en la Corte se apartaron de las normas de procedimiento estrictas y llevaron a un proceso demasiado extenso que, con el paso de los años y la llegada de nuevos magistrados a ese alto tribunal, finalmente terminó con una sentencia que reconocía mi inocencia. A pesar de eso, resalto que la Corte logró superar esa anómala situación y garantizar mis derechos.



¿Qué cree que hubo detrás de estas falsas acusaciones?



Politiquería, ánimo criminal, persecución. En el Congreso fui uno de los bastiones de la seguridad democrática y de la firmeza contra las mafias, el paramilitarismo y las guerrillas. Lo he sido toda la vida. Creería que hubo diversas motivaciones de carácter político, discrepancias de algunos magistrados auxiliares en la Corte y muchos intereses políticos.



Usted en ese momento estaba en los partidos que apoyaban a Uribe, ¿siente que fue víctima de los choques entre algunos sectores de la Corte y el exmandatario?



¡Sí, claro que sí! Además de ese caso, tuve un juicio en la Corte por un debate con la exsenadora Piedad Córdoba, que llevó a que también se me dictara una medida de aseguramiento. Estuve trece meses detenida en mi casa y luego en el juicio fui absuelta. Era un momento político muy difícil, tenso. Fui objeto de un plan delictivo que pretendió utilizar a la administración de justicia para aniquilarme políticamente y destruir mi vida y mi familia. Una infamia política. Como víctima, espero que en el futuro se establezca las mentes criminales que estuvieron detrás de esa artimaña y que hoy gozan de impunidad.



¿Cómo la afectaron políticamente estos doce años de proceso judicial?



Soy la única colombiana que ha sido presidenta de la Cámara, el Senado y el Ministro de Interior. Inicié como alcaldesa de Agua de Dios y construí una carrera con mucho trabajo y esfuerzo. Por supuesto que esta infamia me afectó. Yo soy abogada y sentía mucho dolor de ver que en la investigación no había rigurosidad en el manejo de las pruebas y esa fue una de mis grandes batallas en el interior de la Corte. Fueron años de mucha incertidumbre y eso me llevó a tomar la decisión de no volverme a presentar al Congreso. Fui senadora hasta 2010 y no me volví a presentar. Pero aquí estamos y aquí seguiremos.

¿En algún momento pensó en renunciar y que la investigara la Fiscalía?

Jamás. Por el contrario, cuando arrancó esa investigación, sabiendo que era un falso testimonio en mi contra, tenía la esperanza de que la Corte se diera cuenta. Lo que nunca me imaginé era que se demorara tanto y que existieran a su interior intereses ajenos a la correcta administración de justicia. Tuve la confianza en que ese proceso iba a salir bien.



¿Qué reformas cree usted que debe haber para que no se repitan estos casos?



Estoy convencida de la necesidad de urgentes reformas a la justicia. Ese es uno de los más graves problemas de los colombianos. Aquí siempre que se habla de reforma se concentran en la forma de elegir a los magistrados o la composición de los altos tribunales. Por el contrario, creo que los cambios deben dirigirse a garantizar el acceso a la justicia y los derechos a los ciudadanos. Se requieren varias cosas: uno, la reforma del sistema penal acusatorio en las investigaciones para aforados; dos, el fortalecimiento del aparato de justicia en los territorios, que no haya impunidad y haya celeridad en las decisiones; tres, se necesita un mecanismo excepcional de descongestión, y cuatro, el fortalecimiento de mecanismos alternativos de justicia.



¿Cómo fue la afectación personal en los años que duró esa investigación?



Muy duro, una tragedia para todos, sobre todo, para mis hijos, para los que fue un daño irreparable. Mis hijos estaban en plena adolescencia y tuvieron que crecer con esa situación. Fueron y son mi principal soporte y gracias a ellos tuve la entereza para salir adelante. Cada paso del proceso a ellos les daba mucha angustia porque no se sabía qué iba a pasar. Fue una afectación familiar y personal bastante fuerte.



¿Qué siente después de estos años y que finalmente todo se haya aclarado?



¡Alegría! ¡Estoy muy feliz! Los argumentos de la Corte me dejaron muy tranquila y creo que se sentó un precedente que mostró al país la verdad y se hizo justicia. Cuando a una víctima se le reconoce la verdad, creo que se siente un descanso. Sin esa tacha podremos seguir trabajando por Colombia, en lo que Dios disponga.

