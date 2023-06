El presidente Gustavo Petro se pronunció acerca de los editoriales de diferentes medios en los que le piden respetar la libertad de prensa.



"Nadie les va a impedir a los medios de comunicación su derecho a expresarse con libertad, pero nadie nos quitará nuestra libertad y derecho para expresarnos como gobierno del cambio", afirmó el Presidente a través de su cuenta de Twitter.

El Primer Mandatario reaccionó con ese trino a los editoriales de EL TIEMPO y El Espectador, en los que ambos medios le pidieron respeto a la libertad de prensa.

Nadie les va a impedir a los medios de comunicación su derecho a expresarse con libertad, pero nadie nos quitará nuestra libertad y derecho para expresarnos como gobierno del cambio. https://t.co/q9fSOF2idR — Gustavo Petro (@petrogustavo) June 11, 2023

El llamado de los medios

En su editorial de este domingo, EL TIEMPO llamó la atención sobre las recientes declaraciones del Jefe de Estado en las que llamó "mentirosos" a los medios.



Al respecto, señala el texto que "los reclamos y críticas que pueda tener el jefe del Estado bien podrían tramitarse por caminos constructivos que fortalezcan la discusión democrática sin acudir a señalamientos dudosos y mucho menos a estigmatizaciones que ponen en riesgo a los periodistas".



Lea aquí el editorial de EL TIEMPO



Y agrega que "generar una narrativa contraria pone en la mira de fanáticos y violentos a reporteros que exponen su propia integridad en el ejercicio de su oficio. No es una exageración: el mismo día que el Presidente se desató contra los medios fueron agredidos periodistas de Caracol Radio, RCN y Blu en distintas ciudades".



Frente a ello, EL TIEMPO consideró oportunos los llamados de un la Asociación Colombiana de Medios de Información (AMI), el Círculo de Periodistas de Bogotá (CPB) y la Fundación para la Libertad de Prensa (Flip), a que los líderes del país busquen "generar un clima de paz y entendimento".



El diario El Espectador, a su turno, señala que el Presidente "ante su evidente falta de gobernabilidad e incapacidad de persuasión a las fuerzas políticas diversas (...) ha decidido atrincherarse en el populismo y el victimismo, adoptando estrategias de autocracias extranjeras y despertando más temores para los tres años que quedan de su mandato".



Ante ello, el llamado que hace este medio al Presidente "a no equivocarse y a no confundir" y por el contrario buscar que sus reformas y decisiones sean producto del consenso.



"No se equivoque, Presidente, ni pretenda confundir a los colombianos. Es largo todavía el tiempo de su mandato, pero la vía escogida del atrinchenamiento, bajo el discurso engañoso de la victimización, no hace más que alejar a quienes están dispuestos a aportar al cambio, pero no apenas inclinando la cabeza. Los enemigos de ese cambio, que los hay y muchos, hoy celebran viendo cómo se derrumba cualquier posibilidad de consenso alrededor de las transformaciones que muchos colombianos consideran urgentes y que creyeron que con usted eran realizables. El camino de la persuasión es todavía posible. Pero, sobre todo, es el único verdaderamente democrático", dice el editorial.

Cabe señalar que el presidente Petro, en sus diez meses de mandato, ha tenido choques con algunos periodistas y medios de comunicación. De hecho, el 31 de mayo pasado, la Fundación para la libertad de prensa (Flip), publicó este trino": "@PetroGustavo, como jefe de estado, no debe desacreditar, deslegitimar ni atacar a ningún periodista o medio. El Presidente tiene la obligación de garantizar y respaldar el ejercicio de la prensa libre".



REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS