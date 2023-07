El canciller Álvaro Leyva habló sobre las versiones que señalan que el disidente ‘Iván Márquez’ habría muerto. Sobre esta información, el funcionario manifestó que ha indagado sobre el tema en Venezuela, donde tampoco le han dado razones claras sobre el supuesto fallecimiento.

Desde hace una semana se empezó a rumorear la presunta muerte y, desde ese momento, el Gobierno y las Fuerzas Armadas han intentado corroborar que esa información sea cierta.



(Lea: 'Iván Márquez': los ocho crímenes por los cuales tenía circular roja de la Interpol)





Esa noticia se conoció por la información por Noticentro CM&, el noticiero de Yamid Amat, que aseguró que Luciano Marín Arango, alias Iván Márquez, jefe de las disidencias de las Farc que se hacen llamar ‘Segunda Marquetalia’, había muerto.

Álvaro Leyva, en entrevista con Caracol Radio, señaló que lo cierto es que “nadie ha podido confirmar la muerte de ‘Iván Márquez’”.

Iván Márquez Foto: ARCHIVO

“Hoy no hay misterios, nada por inventar bajo el sol. Se mantuvo la noticia, pero nadie la ha podido confirmar”, dijo Leyva.



El canciller colombiano manifestó que les preguntó sobre el tema a altas fuentes en Venezuela, donde no entregaron detalles de lo que habría ocurrido con ‘Márquez’ y tampoco le confirmaron si estaba en ese país. “Hoy nada es oculto”, añadió Leyva.



“Los muertos que vos matáis gozan de cabal salud”, le respondieron desde Venezuela a Leyva cuando preguntó sobre ‘Iván Márquez’. El canciller agregó que no hay acta de defunción, entierro o elementos que lo comprueben.





Por otro lado, según las fuentes de inteligencia, ‘Márquez’, de 68 años, se encontraba en una casa de Caracas, “custodiado por hombres del régimen (de Nicolás Maduro) y con evolución en su estado de salud”, por lo cual la noticia de su muerte los sorprendió.



(Además: Oficina de Comisionado de Paz no tiene información de versión de muerte de Iván Márquez)



En el 2022, el jefe disidente sufrió un ataque en su campamento. En ese momento quedó herido de gravedad y fallecieron su compañera sentimental y un hombre de su anillo de seguridad.



El campamento estaba ubicado en zona rural de Caicara del Orinoco, estado de Bolívar. En ese ataque, ‘Iván Márquez’ habría recibido un impacto muy fuerte en la cabeza y su estado de salud era complicado.



REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS

