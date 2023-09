A través de una publicación en la red social X (antes Twitter), la oficina de derechos humanos de las Naciones Unidas en Colombia se pronunció sobre la denuncia, conocida en las últimas horas, que involucra a un grupo de militares que intimidan a civiles en Tierralta, Córdoba.

Este caso se conoció por videos compartidos en redes sociales en los cuales se ve a hombres armados, con camuflados militares, camiseta negra y gorras, y cubriendo sus rostros, intimidando a civiles entre los que había niños y bebés, e incluso se ve a esos sujetos apuntar sus armas contra las personas.



Los campesinos les preguntan: "¿Por qué no dan la cara?, ¿por qué no dicen 'somos tal persona'?". Los hombres armados no les responden y les apuntan con sus armas.



Cuando una mujer insiste en preguntarles por qué no se identificaban, uno de ellos le responde: "¿Por qué quiere que nos identifiquemos?", acto seguido, el uniformado sacó una pistola y parece cargarla para apuntar a la mujer e intimidarla.

Condenamos presuntas violaciones de #DDHH de integrantes del Ejército en contra de población de Tierra Alta #Cordoba. Tomamos nota del comunicado del ejército y acciones de instituciones del Estado para investigar lo ocurrido. Urgimos por protección y respeto a la población pic.twitter.com/t9nuNjgYB7 — ONU Derechos Humanos Colombia (@ONUHumanRights) September 13, 2023

Luego de que el comando de la Sétima División del Ejército emitió un comunicado en el que indica que estos hombres harían parte del Batallón Junín de la Décima Primera Brigada, miembros del Gobierno y organismos internacionales condenaron el hecho.



"Condenamos presuntas violaciones de #DDHH de integrantes del Ejército en contra de población de Tierra Alta #Cordoba. Tomamos nota del comunicado del ejército y acciones de instituciones del Estado para investigar lo ocurrido", indicaron desde la oficina que lidera Juliette de Rivero, representante del Alto Comisionado para los Derechos Humanos en Colombia.



En el mensaje también piden "protección y respeto" a la población de esta región del país.

¿Qué dicen las autoridades?

El ministro de Defensa, Iván Velásquez, también se pronunció sobre la denuncia. "Lo sucedido en Tierralta, Córdoba, es de suma gravedad y exige la adopción de drásticas decisiones. Ninguna tolerancia con comportamientos que no solo afectan a las comunidades, sino a las propias Fuerzas Militares", dijo el jefe de la cartera de Defensa en sus redes sociales.



Por los hechos ya hay investigaciones en marcha dentro del mismo Ejército y los mismos fueron comunicados a las autoridades competentes para las actuaciones de ley.



Así mismo, la Procuraduría convocó un Consejo de Seguridad con el gobernador de Córdoba, Orlando David Benítez, para tomar decisiones en relación con los hechos que involucran a los sujetos armados.



Por su lado, la Fiscalía señaló que conformó un equipo de fiscales e investigadores de la Dirección Nacional de Derechos Humanos, quienes iniciaron los actos urgentes y harán presencia en el territorio.

REDACCIÓN POLÍTICA

