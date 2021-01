‘Muy pronto habrá encuentro entre los presidentes Duque y Biden’

Sin duda habrá, en algunos casos, un escenario de luces y sombras en el futuro de las relaciones entre Colombia y Estados Unidos. Pero eso no supone que exista el riesgo de algún distanciamiento entre el presidente Duque y el presidente Biden.

La canciller de la República, Claudia Blum, considera que las relaciones entre las dos naciones serán de armonía y de cooperación conjunta; revela la ministra Blum que está trabajando para que con la “mayor brevedad” se realice un encuentro entre los dos mandatarios y equipos de gobierno de ambos países.



Observadores y analistas políticos consideran que las luces que se vislumbran serán el seguro apoyo de Biden al gobierno Duque y de respaldo a sus tareas como gobernante. Y las sombras, sin duda, la creciente matanza de líderes sociales y ambientalistas, el aumento de la producción de cocaína y el sombrío resurgimiento de la violencia.



La canciller Blum ya trabaja en la organización en un encuentro del presidente Duque con el presidente Biden, que considera ocurrirá “muy pronto”...



Claro que sí. Vamos a iniciar una agenda de relacionamiento con el nuevo gobierno, a la mayor brevedad, que incluya encuentros en el nivel presidencial, así como las reuniones de mecanismos bilaterales que tenemos entre Colombia y EE. UU. en los que participamos distintos ministros de nuestro gobierno para trabajar con nuestros pares en la nueva administración de Biden.



La demora en la comunicación directa entre Biden y Duque para algunos es síntoma de la distancia que separa al equipo demócrata por el apoyo del uribismo al expresidente Trump y a candidatos republicanos en las pasadas elecciones. ¿Está de acuerdo?



No existe una demora. El presidente Biden apenas tomó posesión de su cargo esta semana. Tampoco hay distancias entre el Gobierno de Colombia y el de Estados Unidos. Tenemos una alianza histórica entre los dos países, con una agenda estratégica que tiene apoyo bipartidista y bicameral en EE. UU. Compartimos valores y visiones en temas políticos, económicos y sociales de alto interés para beneficio mutuo. El trabajo conjunto y la cooperación son los ejes rectores de nuestra sólida relación.

El presidente Duque, el día de la posesión de Biden, dijo que celebraba el discurso del nuevo mandatario porque lo considera “orientado hacia la unión del pueblo norteamericano y también, invitando a que en medio de las diferencias se construyan objetivos comunes”. ¿Espera que se superen las diferencias de la administración Duque con el nuevo gobierno estadounidense?



No existen diferencias entre los dos gobiernos. Colombia es un firme aliado de Estados Unidos en nuestra región. Tenemos sólidas relaciones económicas y comerciales; compartimos el compromiso de defender la democracia y la legalidad; nuestra cooperación se puede ver en muchos campos, como la lucha contra el crimen transnacional, asuntos sociales, derechos humanos e innovación.



Opositores del gobierno del presidente Duque consideran que Colombia debe “reconstruir las relaciones con Estados Unidos”. ¿Qué responde a ese comentario?



Las relaciones con Estados Unidos han sido siempre sólidas, han tenido apoyo bipartidista, y esto no va a cambiar. Compartimos valores esenciales, somos aliados estratégicos, tenemos las democracias más antiguas del hemisferio, y celebraremos 200 años de relaciones diplomáticas con una agenda reforzada de trabajo bilateral.

Pero entonces, ¿por qué existe esa creencia general de distanciamiento con Biden, desde cuando se realizaba la campaña electoral?



Yamid, no me corresponde especular sobre creencias o percepciones. Como Canciller, me constan las excelentes relaciones que mantenemos con Estados Unidos, y así lo reconfirmó también el embajador Goldberg en sus recientes declaraciones.



En su concepto, ¿cuál tema debe ser prioritario para tratar en este nuevo tramo de las relaciones de Colombia con Estados Unidos?



Si vamos a elegir prioridades, destaco la defensa de la democracia y del Estado de derecho, y esto incluye la crisis de Venezuela. Así mismo, en la pandemia que vivimos tiene relevancia la reactivación económica poscovid-19, que incluye la agenda de comercio, inversión y desarrollo integral, como también el apoyo a la OMS y la respuesta multilateral en salud. Desde luego, la lucha contra el narcotráfico necesita acciones compartidas. Y estamos listos a trabajar en la agenda ambiental. Colombia lidera compromisos contra el cambio climático.





El presidente Duque habló de la “ilusión” que tenía de buenas relaciones con el gobierno Biden. Tener “ilusión” es tener esperanza. ¿Esa afirmación no implica tácitamente que no hay relaciones adecuadas con el gobierno Biden?



En lo absoluto. Como he reiterado, y lo ha reconocido el embajador Goldberg, las relaciones entre los dos países son y seguirán siendo muy buenas. El presidente Biden es amigo y conocedor de Colombia. En el pasado, nos ha apoyado en iniciativas que han fortalecido nuestras instituciones y nuestro desarrollo. Por ejemplo, en la aprobación del Plan Colombia, en los Acuerdos de Preferencias Arancelarias, el TLC y en su interés por la paz en Colombia. En su gobierno, vamos a reforzar la alianza bilateral.



La oposición acusó al embajador Santos de apoyar a candidatos de Trump. ¿Su confirmación como embajador no es un poco desafiante?



Como embajador, Francisco Santos ha trabajado incansablemente para fortalecer la relación bilateral y el apoyo bipartidista en Estados Unidos a todos los temas de Colombia. Ahora está dedicado, con todo el equipo de nuestra Misión en Washington, a programar e impulsar la agenda de trabajo entre nuestro gobierno y la nueva administración.



¿Por qué no han logrado que el presidente Duque hable con Biden? Ni siquiera como presidente electo... y lo más grave: Biden habló con casi todos los presidentes de Centro y Suramérica.



Los presidentes y los equipos de los gobiernos tendrán sus conversaciones en el momento oportuno. No por mucho madrugar se llega más temprano.



¿Reconoce que la campaña de integrantes del Centro Democrático a favor de Trump afectó la relación con los demócratas y, por supuesto, con el presidente Biden?



Le reafirmo que las relaciones de Colombia y Estados Unidos son sólidas y seguirán siéndolo con la administración Biden. Y en cuanto a actividades partidistas de los distintos sectores políticos del país, que son muy diversas y de distintas tendencias, no me corresponde pronunciarme como Canciller.



Pero es que el Centro Democrático es el partido de gobierno...



En las democracias, los partidos políticos de las distintas tendencias sostienen relaciones con actores y partidos políticos de otros países, y sus actuaciones son autónomas e independientes del Gobierno.



Conociendo la importancia de la relación bipartidista con Estados Unidos, ¿por qué el Gobierno nunca hizo un pronunciamiento distanciándose de la campaña de gente del Centro Democrático por Trump?



Precisamente, nuestra relación ha sido y seguirá estando basada en el respeto a las instituciones de cada país y en el apoyo bipartidista sólido a la agenda bilateral. Como Canciller, siempre me pronuncié enfáticamente en este sentido, y en la reafirmación de que el Gobierno de Colombia no interviene en los asuntos electorales internos de otros países.



Pero se intentó hacerlo. Inclusive hubo reclamo de la embajada estadounidense...



Es importante reiterar que el Gobierno de Colombia no interviene en los asuntos electorales internos de otros países.



¿Hay algún acercamiento con los colaboradores del presidente Biden?



A través de la Cancillería y nuestra embajada en Washington, estamos adelantando los contactos diplomáticos correspondientes. Como lo dije antes, estamos programando una agenda intensa de reuniones con la nueva administración y el Congreso de los Estados Unidos.



El presidente Duque felicitó a Biden por su victoria. ¿Fue respondida personalmente por el nuevo mandatario esa congratulación o se limitó su campaña a enviar agradecimiento protocolario?



Las felicitaciones del Gobierno y del pueblo colombiano fueron debidamente recibidas por el presidente Biden.



Pero no respondidas ni agradecidas...



El país ha conocido los pronunciamientos del embajador de EE. UU. en nombre de su gobierno confirmando la solidez de las relaciones y su interés de continuar trabajando con Colombia en nuestra agenda de valores compartidos.



¿Proyecta usted solicitar a la Secretaría de Estado de Estados Unidos que programe algún encuentro de los dos mandatarios?



Por supuesto, dentro de nuestra agenda de relacionamiento con la nueva administración se prevé un encuentro entre el presidente Duque y el presidente Biden tan pronto como la compleja situación actual derivada de la pandemia y las agendas de ambos presidentes lo permitan.



La reunión anual de la ONU está lejana, pero ¿podría ser esa la ocasión para el encuentro?



Esperamos que la reunión se programe mucho antes de esa asamblea de la ONU. Incluso antes de la Cumbre de las Américas liderada por Estados Unidos, otro escenario de diálogo de jefes de Estado determinante para la región.



¿En la cumbre habrá diálogos bilaterales de Biden con otros presidentes?



Nosotros esperamos que el primer diálogo presidencial sea lo antes posible, cuando la pandemia y las agendas lo permitan. La Cumbre de las Américas en 2021 será otro escenario adicional para que los jefes de Estado logren nuevos acuerdos sobre la reactivación económica y la cooperación regional.



¿Es bueno que las relaciones de las dos naciones se ‘desnarcoticen’?



La lucha contra el narcotráfico es prioritaria para Colombia por los nefastos efectos que ha creado en nuestra vida económica, política y social. La agenda con Estados Unidos es amplia y diversa, y así seguirá siendo. Pero para enfrentar el delito transnacional se requieren la responsabilidad compartida y la cooperación de todos los países, y el apoyo de Estados Unidos sigue siendo determinante.



YAMID AMAT

Especial para EL TIEMPO