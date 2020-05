Las reglas para reactivar la vida productiva en municipios no covid

Con el objeto de reactivar la economía en cerca de 833 municipios sin casos de coronavirus (no covid), donde habitan cerca de 16 millones de personas, el Gobierno Nacional dio a conocer las condiciones que deben cumplir a partir del lunes próximo para volver a su actividad productiva.

El objetivo es abrir el mayor número de negocios o empresas comerciales e industriales, con algunas restricciones, pero con una condición que se debe cumplir a rajatabla: si se detecta un caso de coronavirus en el municipio, esa población regresa de inmediato a las condiciones de aislamiento preventivo obligatorio que rigen para el resto del país.



El ministro de Salud, Fernando Ruiz, recordó que los alcaldes de estos municipios son los directos responsables de verificar el cumplimiento de las normas y aclaró que es importante que los habitantes de estas zonas se ciñan a las disposiciones del Gobierno Nacional.



Para empezar a reactivar las actividades comerciales, los alcaldes de los municipios no covid, en primer lugar, deben crear un Puesto de Mando Unificado (PMU) para vigilar el cumplimiento de los protocolos.



En estas poblaciones se mantienen prohibidas actividades que impliquen aglomeraciones como bailes, ferias y fiestas, apertura de casinos, gimnasios, billares o actividades de culto.



Los alcaldes son autónomos para establecer restricciones a la movilidad como pico y cédula, pico y género u otras que consideren necesarias para mantener el distanciamiento físico, como medidas para que la pandemia no llegue a los municipios.

El transporte terrestre debe reducir su oferta a la mitad de la capacidad para facilitar el distanciamiento dentro de los buses públicos y evitar que haya posibilidad de contagio físico. Se recomienda el uso de bicicletas y motos.



Ese distanciamiento físico también se debe conservar en establecimientos comerciales, así como la distancia mínima de dos metros entre las personas.



Las peluquerías podrán retornar a su actividad, pero con cita previa. Usuario y peluquero deben llevar como elemento de protección mínimo el tapabocas, mientras que los negocios de comidas rápidas solo podrán realizar servicios a domicilio.



En estos municipios se prohíbe el uso de parques y, especialmente, la utilización de las áreas de juego y ejercicio físico, ya que estas y sus dotaciones de equipos (barras, columpios, etc.) generan mayor posibilidad de contacto y de transmisión del virus por sudor.



Por último, el ingreso a las plazas de mercado debe ser controlado, pues estos lugares en todas las poblaciones son los más frecuentados. “Usualmente es un sitio de gran conglomeración de personas. Entonces, invitamos a los alcaldes a que se implementen los protocolos muy estrictos para que haya distanciamiento físico dentro de la plaza y de acceso”, dijo el ministro Ruíz Gómez.



