Mintrabajo denuncia que, sin tiempo para ir al baño, mujeres van con pañal a trabajar

Inspectores laborales encontraron irregularidades en las condiciones laborales de mujeres en empresas de flores y pesqueras, según denunció el Ministerio de Trabajo.



Se ha encontrado que las condiciones en las que estas mujeres ejercen sus labores no son las mejores. Por ejemplo, no tienen el tiempo para ir al baño FACEBOOK

En los detalles que dio la ministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez, se conoció que, incluso, hay mujeres que se ven obligadas a aguantar las ganas de ir al baño durante las 8 horas de la jornada laboral, por lo que han tenido que usar pañal para que su salud no se vea afectada.



“Hemos encontrado en muchas de las visitas que hemos hecho, fundamentalmente las inspectoras que han ido a la parte de las flores, a la parte de los atunes, se ha encontrado que las condiciones en las que estas mujeres ejercen sus labores no son las mejores. Por ejemplo, no tienen el tiempo para ir al baño”, indicó la ministra.



“Hemos detectado que algunas trabajadoras tienen que usar pañal, porque no tienen los tiempos necesarios para ir al baño”, agregó.

Grupo élite de Inspección por la Equidad de género, integrado por 50 mujeres de distintas regiones del país. Foto: MAURICIO MORENO. EL TIEMPO

Por ahora, el ministerio está sistematizando la información, con el fin de tomar las medidas necesarias para garantizar las condiciones de estas trabajadoras: “Le estamos apuntando a la corrección de estos exabruptos que se presentan en la cotidianidad de muchas mujeres que hoy laboran en los campos de Colombia y también en las ciudades”, señaló Ramírez.



Hay un grupo elite de inspectoras laborales, dedicado a vigilar que los derechos de las mujeres se cumplan, que fue el que a parecer realizó dichos hallazgos. Además, el Gobierno cuenta con otros 1.450 inspectores laborales.



Por el momento, no se han aplicado medidas formales contra las empresas implicadas, pero no se descarta. “Nosotros estamos trabajando para que estas condiciones de ejercicio de las labores y oficios tengan dignidad humana, que es fundamental”, dijo la ministra.



De igual modo, se conoció que durante este 2023 se han impuesto sanciones “producto de la vigilancia y control para que las normas laborales no se queden en el papel”, que suman 25.000 millones de pesos.



REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS

