Gobierno le responde a C. López tras pedir garantías para bogotanos

Luego de los trágicos hechos que resultaron en el asesinato del patrullero Edwin Caro, en medio de una requisa a un joven venezolano que disparó y acabó con su vida en Bogotá, la alcaldesa de la capital, Claudia López, elevó un mensaje al Gobierno Nacional diciendo que respeta "profundamente las políticas del Gobierno Nacional, pero los colombianos también necesitan garantías".



Tras ello, Migración Colombia, entidad del Gobierno Nacional, sin mencionarla, respondió que continuarán trabajando "con las demás autoridades por mantener el orden y la seguridad en todo el territorio nacional, siempre generando la mayor drasticidad en las sanciones cuando así lo ameriten, pero también la mayor protección en la población vulnerable al amparo de los derechos humanos".



Incluso, señaló que los extranjeros que obren de manera indebida serán expulsados, como los hicieron con más de 1.200 venezolanos en el año 2020, de los cuales 950 de ellos fueron por situaciones presentadas en Bogotá.



Asimismo, el Ejecutivo rechazó de "manera categórica cualquier acto de violencia, independientemente de quien lo realice", o de cuál nacionalidad sea. "El delito no tiene pasaporte y la criminalidad debe ser prevenida y perseguida sin atención a nacionalidades", advierte un comunicado.



La mandataria local también sentenció que "los hechos demuestran que una minoría de venezolanos, profundamente violentos, que matan para robar o por una requisa, son un factor de inseguridad en nuestra ciudad".



Frente a ello, sentenció Migración que, de acuerdo con el Inpec, "hay un poco más de 97.000 detenidos y de ellos, menos del 1,8 % son de nacionalidad venezolana" y por esa razón advierten que el Estatuto Temporal de Protección les permitará "identificar plenamente a esta población, facilitando así los procesos de judicialización en los casos que se requiera y aumentando la seguridad de nacionales y extranjeros dentro del territorio nacional".



"En lo transcurrido del año llevamos más de 11.000 diligencias a lo largo del territorio nacional para verificar que el extranjero que se encuentre dentro del territorio nacional cumpla con nuestra normatividad y respete nuestra legislación. Durante el año 2020 adelantamos más de 41.000 procesos de esta naturaleza", agregó.



Adicionalmente lanzó un duro pronunciamiento frente a quienes están promoviendo la xenofobia.



"Situaciones como las registradas ayer en la ciudad de Bogotá deben fomentar la unión, el trabajo en equipo y no la estigmatización", puntualizó.



El Gobierno, además, reiteró que continuarán dándoles garantías y ayudas a los venezolanos, por el bien de ellos y de los colombianos, con el Estatuto Temporal de Protección.



"El Estatuto Temporal de Protección permitirá combatir la competencia desleal en la oferta laboral, la cual, precisamente, proviene de la vinculación de migrantes irregulares por fuera de condiciones de mercado y sin aportes al Sistema de Seguridad Social, configurándose en casos de trata de personas, en la modalidad de explotación laboral, una grave violación de los derechos humanos que va en detrimento del mercado laboral colombiano", sentenció.



Finalmente advierte que seguirán vigilando los procesos de contratación de extranjeros, "para garantizar que los mismos se hagan de acuerdo con la legislación colombiana, que el ciudadano colombiano y extranjero tenga la posibilidad de competir en igualdad de condiciones y aquellos avivatos que busquen sacar provecho de esta situación, serán sancionados como ya lo hemos hecho con más de cien empleadores en todo Colombia".

