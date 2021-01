La emotiva y sentida carta a Carlos Holmes Trujillo

El internacionalista y politólogo de la Universidad del Rosario, Alejandro Torres Pedraza, mediante una conmovedora carta hizo un homenaje al ministro Carlos Holmes Trujillo, a quien consideró su amigo entrañable, su confidente, su mentor, su jefe y su ejemplo.



Aquí la emotiva misiva:



A Carlos Holmes,



Querido Dr. Carlos, mi amigo entrañable, mi confidente, mi mentor, mi jefe y mi ejemplo. Nunca pensé en estar escribiendo estás palabras que nacen desde lo más profundo de mi corazón, tan pronto y sin explicación alguna. Hoy se me vienen a mi cabeza una infinitud de momentos, sonrisas, vivencias, aprendizajes, consejos y recuerdos que siempre atesoraré.



Hoy quiero darle gracias a Dios y a la vida por haberme permitido compartir con usted ese 21 de diciembre de 2020, última vez en que nos reunimos. Esa tarde soleada, tuvimos la posibilidad de expresarnos nuestra gratitud, cariño, lealtad y apoyo incondicional. En ese momento, mientras lo esperaba en la sala de invitados de su oficina, recordé con alegría y esperanza el día en el que en ese 2011 nuestros caminos, sueños y propósitos se unieron, el momento en el que mi vida personal y profesional daría un giro de 360 grados. El inmenso dolor y profundad incomprensión que me embarga, me permite reflexionar acerca de la importancia de la vida y lo importante que es luchar por nuestras convicciones y propósitos hasta el último suspiro de nuestra existencia terrenal.



Querido amigo, hoy solo quiero agradecer por su generosidad, comprensión, confianza y lealtad, hoy quiero agradecerle por siempre haber creído en mí, por el cariño hacia mi familia y por el ejemplo que me dio a lo largo de estos años de amistad. Juntos vivimos y compartimos momentos de alegrías, tristezas, triunfos y fracasos; compartimos la convicción de dar nuestra vida por el bienestar y futuro de nuestros compatriotas y de las personas que nos rodean.

Desafortunadamente, millones de personas y las generaciones futuras no podrán conocer y compartir en vida con un ser humano extraordinario, sin embargo, su legado será más fuerte y duradero en los corazones y mentes de los colombianos y ciudadanos del mundo que lo admiran y verán en su legado una vida dedicada al servicio, a la patria y a los intereses colectivos.



En su honor y en honor a nuestra amistad, quiero compartir con las personas que lean estás palabras, algunas de sus cualidades más grandes y anécdotas que compartimos juntos.



Carlos Holmes Trujillo García era un amante de la vida, un padre, esposo, hermano, abuelo y amigo único e incondicional; era un hombre que le ofreció su vida al país, desde sus años de niño y adolescente, al lado de su padre y ejemplo Carlos Holmes Trujillo Miranda, de su amorosa madre Genoveva García y de su hermano José Renán, aprendió la importancia de poner los intereses colectivos por encima de los intereses personales, desde este espacio familiar forjó sus convicciones y propósito de dar su vida por los colombianos.



Siendo funcionario de la misión diplomática en Japón, en la década de los 70, aprendió la importancia y responsabilidad del servicio público, esa enriquecedora experiencia como joven, lo impulsó a regresar a su país a seguir trabajando por el futuro, desarrollo y prosperidad del pueblo colombiano.



Así lo hizo, como Alcalde de Cali, Fundador de la Federación Nacional de Municipios, miembro de la Asamblea Nacional Constituyente, Ministro de Educación, Alto Comisionado para la Paz, Ministro del Interior, Embajador ante Naciones Unidas, la OEA y una decena de países, Candidato a la Presidencia de la República, Ministro de Relaciones Exteriores y Ministro de la Defensa Nacional. Muy pocas personas han alcanzado y alcanzaran una trayectoria llena de triunfos, sin ninguna tacha o duda alguna a la gestión, honorabilidad y honestidad de nuestro querido Carlos Holmes.



Carlos Holmes, al lado de su esposa, Alba Lucia Anaya, de sus hijos, Carlos Mauricio, Camilo, Iván y Rodrigo, de sus hijas, Alba Lucia y María José, de sus nietos y familiares, construyó una familia amorosa, dedicada, solidaria y humilde. El más grande tesoro y certeza que tenemos como humanidad.

Carlos Holmes Trujillo, ministro de Defensa de Colombia. Foto: EFE

Hoy quiero rendirle tributo a ese ser humano excepcional que guio mis pasos por muchos años, desde que era un estudiante universitario hasta el profesional que soy hoy en día. Recuerdo mucho su interés y prioridad que le daba a los jóvenes del país, tan es así, que descubrí haciendo mi tesis de grado, la cual usted dirigió, que gracias a su gestión como Ministro del Interior hoy los jóvenes colombianos tenemos los espacios de participación y representación en las distintas instancias territoriales e institucionales; O cuando lideramos conjuntamente en la Cancillería, el establecimiento de un espacio que acercara a los jóvenes y estudiantes colombianos a la institucionalidad, por medio del programa de Jóvenes a la Cancillería y Canciller en la Academia.



Recuerdo, en el espacio que compartimos en la Oficina de Contribución a los Grandes Debates Nacionales de la Universidad del Rosario, su compromiso con la paz del país y con todos los temas del mayor interés para la sociedad. Recuerdo, la oportunidad que me dio de conocer la verdadera Colombia, un país con muchas necesidades, pero con el común denominador de tener gente valiente y con ganas de superarse desde la Guajira hasta el Amazonas. Recuerdo, los miles de kilómetros que recorrimos juntos escuchando las necesidades y demandas de miles y miles de ciudadanos.



Pero lo que más recuerdo y recordaré, son las enseñanzas que día a día me dio, la importancia de ser tolerante, respetuoso a la diferencia, persistente, soñador, valiente y luchador.

Estimado Dr. Carlos, hoy es el día en que muchos de sus pupilos, aprendices y amigos debemos continuar con su legado y poner en práctica todas las enseñanzas y herramientas que su ejemplo y vida nos dejó. Lo tendré siempre presente en mis pensamientos, oraciones y en mi corazón. Espero que desde el descanso eterno nos siga acompañado y guiando en cada paso que damos.



Por último, quiero aprovechar la oportunidad, para invitar a todos los colombianos a replicar las enseñanzas y ejemplo de vida de Carlos Holmes Trujillo, a buscar en el consenso la unidad que tanta falta nos hace como compatriotas, a trabajar por los puntos comunes que nos unen como país, sin importar las posturas políticas, los intereses particulares, las diferencias y rencores que han marcado nuestra vida como nación.



La partida de Carlos Holmes debe ayudarnos a reflexionar sobre el futuro que queremos, y nos debe obligar a seguir luchando por una Colombia educada, segura, de emprendedores y saludable. Cómo decía nuestro querido amigo, “estamos y estaremos comprometidos con Colombia”.



¡Hasta pronto estimado y recordado Carlos Holmes! QEPD



Con cariño,

Alejandro Torres Pedraza