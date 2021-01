En vivo: 'Papá, buen viaje, el cielo está de fiesta'

Alba Lucía Anaya, esposa de Carlos Holmes Trujillo, sus cuatro hijos y nietos; así como el presidente Iván Duque, la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez, el gabinete ministerial, los generales de las diferentes fuerzas militares, y otros invitados especiales, le dieron este miércoles el último adiós al ministro de Defensa, quien falleció en la madrugada de este martes, a causa del coronavirus.

La ceremonia en homenaje póstumo al también excandidato presidencial, de 69 años, se realizó en la Capilla Cristo Salvador, en la Escuela Militar de Cadetes General José María Córdova, en Bogotá, donde estuvieron las cenizas. Allí también había banderas de Colombia y una fotografía del ministro en el que estaba sonriendo.



Su hijo Carlos Mauricio recordó anécdotas como que estaban planeando en jingle para su campaña presidencial, él queriendo un reguetón, llamado 'tranqui'.



También dijo que su padre aprovechaba cualquier momento para visitar a sus nietos.



Asimismo, dijo que "han hecho un duelo más llevadero", las palabras de solidaridad de los amigos de su padre del gabinete y de las Fuerzas Militares.



"Papá, buen viaje (...) te deseamos buen viento y buena mar, el cielo está de fiesta con tu llegada", señaló.



Por su parte, Camilo Trujillo, también leyó un emotivo mensaje en el que señaló: "Buen viaje, papá, te amo".



Iván Trujillo, otro de sus hijos, resaltó que fue un hombre que "combinó la exquisita mezcla de seriedad y ternura, encantador" (...) diciendo lo justo, en un marco de prudencia".



Y agregó que se queda con su sabiduría, abrazos, y aprendizajes. "Más que un ministro y un hombre de Estado fuiste una persona íntegra, amorosa y cálida".



El presidente Iván Duque también leyó un mensaje de despedida para quien fue su amigo personal. "La vida de Carlos Holmes Trujillo es una vida con propósito", afirmó, "practicó la política con altura, sin vanidades y sin perseguir las vanidades tuvo todos los honores", agregó.



"Yo quise a Carlos Holmes como el amigo, el amigo leal que le dice las cosas como son", sentenció el jefe de Estado.



"Él tenía el sueño de ser gobernante de Colombia (..) más allá de eso él tenía un propósito de servicio", agregó y dijo que nunca lo vio como contendor, cuando se disputaron la candidatura presidencial por el Centro Democrático.



Duque puntualizó que lo recuerda como padre, pues le enseñó mucho sobre ese asunto, como político, ministro y amigo personal. "Él fue un padre de verdad, el que enseña con todas las facultades".



Entre varias historias y recuerdos, el mandatario hizo énfasis cuando el ministro, luego de largas jornadas laborales, le decía: "me le vuelo Pre, voy a leerle un cuento a mis nietos", una de las cosas que más disfrutaba Trujillo.



El Presidente aseguró que "honrando a los más de 50.000 colombianos y a este ilustre servidor, no nos vamos a dejar vencer, retroceder, paralizar, porque el reto que tenemos es la unión como hermanos, porque aquí no hay triunfos individuales".

Finalmente, el Presidente leyó el poema 'El Modelo Alfabético', de Rafael Pombo, que el mandatario le recomendó leerle a sus nietos, en una de sus últimas conversaciones, y, aunque no tuvo el tiempo para hacerlo, Duque señaló que él refleja ese poema, que entre sus letras dice:



"Sé amable, activo, aseado, Bondadoso y bienhablado, laro, más cauto en confianzas,

sordo a chismes, parco en chanzas, libre en digna dependencia del deber y la conciencia; experto en algo especial, franco, fiel, firme, formal; grato, generoso, humano, buen hijo, esposo y hermano".



Minutos antes, Monseñor Fabio Suescún Mutis, obispo castrense, fue el encargado de la misa.



"Carlos Holmes Trujillo ha terminado su tránsito por esa tierra, fue un hombre que creyó y esperó en Dios, por eso hoy nosotros como creyentes nos reunimos encabezados por el señor Presidente ha ponerlo a él en las manos de Dios", advirtió en la misa el sacerdote y agregó: "queremos darle gracias a Dios por la vida del Ministro y su servicio patrio"



Suescún además pidió consuelo a los miembros del gobierno y familia del jefe de la cartera de Defensa. "Acompañamos en este momento a Alba Lucía, su esposa, y pedimos a Dios fortaleza y salud para ella", puntualizó.



Asimismo, agregó que el cielo es la próxima casa del mindefensa. "La muerte en lugar de la tragedia se convierte en tránsito de la plena realización de nuestras vidas", puntualizó



"Nos deja usted un ejemplo maravilloso, nos invita a ser servidores de la patria y construir un mundo mejor", concluyó.

Hijos de Carlos Holmes Trujillo. Foto: Twitter: @ITRUJILLOP

El sacerdote también recordó que Trujillo se le presentó a Duque y le dijo: "Cuente con un soldado más", evidenciando su servicio permanente al país.



Tras las palabras del obispo cantaron la canción 'Entre tus manos', así como el 'Ave María'.



El evento, en el que estuvieron alrededor de 60 personas, comenzó a las 11:00 a. m. y se realizó con los protocolos de bioseguridad, manteniendo el distanciamiento social, por la pandemia del coronavirus.



Luego de la eucaristía se realizaron los honores militares.



El ministro Carlos Holmes Trujillo batalló desde el 11 de enero hasta el 26 de enero contra el virus silencioso, que apagó su vida en la capital del país.

