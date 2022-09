El presidente Gustavo Petro dijo en su cuenta de Twitter que mientras se resuelve la recuperación de la empresa Monómeros, el Gobierno colombiano "comprará fertilizantes en el exterior y los subsidiará".



El mandatario aseguró, además, que "por este negociado, hoy importamos fertilizantes con el precio triplicado. La agricultura nacional perdió rentabilidad y los precios de los alimentos se dispararon, incluidos los de producción nacional, en parte por este desfalco".



El "negociado" que menciona Petro se refiere a lo expuesto en la columna 'La historia que calla Iván Duque', escrita por la periodista María Jimena Duzán para la revista Cambio.

Monómeros es una empresa que produce agroquímicos en Barranquilla. Foto: Cortesía Monómeros

En este texto, señala que la empresa que está ubicada en Barranquilla sufrió un "saqueo". La columnista menciona un informe "hecho por una comisión de la Asamblea Nacional de Venezuela que reconoce a Juan Guaidó y que le fue enviado al presidente Iván Duque el 25 de octubre de 2021".



Dice que en dicho documento "se le informó que funcionarios y exfuncionarios de su gobierno participaron en una toma hostil en contra de Monómeros que fue sustentada en informes falsos y manipulados".



Duzán explica que dicha "toma" la hizo "Nitron Group, uno de los principales proveedores de Monómeros, con el objetivo de llevar a la quiebra a esa empresa y apoderarse de esta".



Monómeros: ¿cuál es la situación actual?

De acuerdo con los reportes de la compañía en el 2021, en la categoría de transporte y fertilización, Monómeros llegó a más de 800.000 productores en todas las regiones del país y movilizó 3.946 toneladas de fertilizantes, lo que representó un incremento del 493 % con respecto al 2020.



En 2019, cuando el gobierno del expresidente Duque reconoció el interinato de Juan Guaidó, la empresa quedó en manos del líder opositor y eso le permitió, en ese entonces, nombrar una junta directiva ad hoc.

Armando Benedetti. Foto: Archivo particular

Sin embargo, esa situación parece haber cambiado luego de que con este nuevo gobierno se iniciara el camino para restablecer las relaciones entre Colombia y Venezuela.



El pasado 12 de agosto, por ejemplo, se conoció que el gobierno de Nicolás Maduro ya cambió gerente y junta directiva de Monómeros. La radicación se dio el pasado jueves 25 de agosto.



Pese a esto, el embajador de Colombia en ese país, Armando Benedetti, dijo el pasado 26 de agosto que el cambio de junta en Monómeros 'no es inminente'.



Previamente, el embajador se había referido al tema y había mencionado: "El superintendente de Sociedades, Billy Escobar, quien nos ha ayudado mucho, no solamente con levantar la intervención, sino también con buscar el buen suceso de las cosas, pues hay que hacer el cambio de junta con base en que Colombia ya reconoció el Gobierno venezolano (...) Billy ha estado al frente de devolver Monómeros a quien realmente le pertenece”.



Benedetti, además, mencionó en ese momento que ha tenido contacto con miembros de la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (Ofac), de Estados Unidos, para buscar que no se incluya a la empresa nuevamente en la lista de compañías venezolanas sancionadas.

