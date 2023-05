En el liberalismo hay bastante molestia con el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, quien es ‘disidente’ de esta colectividad. El nuevo ministro dejó plantado al expresidente César Gaviria, jefe de la colectividad, con quien tenía una reunión.



(Le puede interesar: Las principales tareas que les puso Gustavo Petro a sus nuevos ministros)



Además, esta semana dijo en medios de comunicación que hablará con los congresistas y no con los jefes. Y, por último, creen que se está promoviendo desde el Gobierno una “toma hostil” del partido, pues se está pidiendo ante el Consejo Electoral que los liberales deben hacer la convención que elija a un nuevo director o ratifique a Gaviria.

¿Se le atravesarán a Alexánder López?

Alexander López, senador y ponente de la ley que crea el Ministerio de la Igualdad Foto: Senado

Ante la eventual salida de Roy Barreras del Congreso, la presidencia del Senado quedaría en manos de Alexánder López, también del Pacto Histórico. Así lo decidió la bancada esta semana, pero esto no está tan firme como parece. Algunas voces en esta coalición están promoviendo el nombre de Paulino Riascos. Y a él no le disgusta la idea. Asimismo, algunos partidos no ven con buenos ojos la llegada de López, a quien perciben como alguien radical. En todo caso, primero habrá que esperar si Roy se va antes de que termine la legislatura, el 20 de junio.

Se enreda otra presidencia

Representante Andrés Calle suena para ser el nuevo presidente de la Cámara. Foto: Facebook: Andres David Calle Aguas

Hasta hace unos meses, el próximo presidente de la Cámara de Representantes era el liberal Andrés Calle, pues al partido le corresponde esa dignidad para la siguiente legislatura. Sin embargo, al partido no le ha gustado su cercanía con el petrismo, por lo que comienzan a sonar otros nombres, sin descartar definitivamente a Calle. Se habla de Julián Peinado, Carlos Ardila y Álvaro Monedero. La idea de los liberales es que el próximo presidente sea alguien que respete la institucionalidad liberal.



