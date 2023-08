Un nuevo imprevisto en la agenda del presidente Gustavo Petro causó molestia en Cartagena. En la agenda del mandatario estaba que a las 11 de la mañana iba a participar en el Diálogo Social por la Seguridad, la Paz y la Vida en la capital de Bolívar. Sin embargo, hacia el mediodía se anunció el aplazamiento del evento.

En video se observa a personas protestar por el incumplimiento en la agenda del presidente. Luego, se ve a una funcionaria de la Secretaría del Interior y Convivencia Ciudadana explicando que por orden de presidencia se aplazó el evento, por razones de fuerza mayor, pero no explicó los motivos o la hora para la reprogramación.



No obstante, minutos después, la consejera para las regiones Sandra Ortiz confirmó que el "presidente Petro no nos puede acompañar" y anunció que luego se anunciaría las fechas de la reagendamiento de esta edición del "Diálogo Social por la Seguridad, la Paz y la Vida". El anuncio causó una amplia molestia en el auditorio-.



En la Presidencia no han dado cuenta de las razones del cambio en la agenda y si esto implica que el evento no se llevará a cabo de forma definitiva.



Por otro lado, el mandatario también era esperado en el evento de cierre del Congreso Empresarial Colombiano de la Andi, que también se lleva a cabo en Cartagena. En este caso, desde temprano se anunció que no asistiría y solo se dijo que ya en Cartagena se iba contemplar si había un cambio en los planes. ​