El pasado 16 de enero se llevó a cabo la reunión de la Comisión Evaluadora de Méritos, en la cual estuvieron presentes sus miembros César Augusto Manrique, director del Departamento Administrativo de Función Pública, quien preside la comisión; Dolly Montoya, rectora de la Universidad Nacional, y Arturo Luna, ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación.



El motivo era resolver la solicitud realizada por el canciller Álvaro Leyva para evaluar la compensación de los los requisitos del ahora embajador en México, Moisés Ninco Daza, propuesto por el presidente Gustavo Petro para dicho cargo.



EL TIEMPO conoció en exclusiva el acta de dicha reunión, en la cual se evidencia que la rectora Dolly Montoya fue la única que rechazó avalar la hoja de vida de Ninco Daza para ocupar ese cargo diplomático.



En el texto se lee que, durante la reunión, Montoya expresó que, tras revisar la hoja de vida suministrada, no encontró "suficiente mérito en relación a los estudios profesionales que no ha terminado".



Sobre su experiencia laboral, dijo que "considera no es indicada para el papel fundamental que asumirá el señor Álvaro Moisés Ninco Daza, si se tiene en cuenta la responsabilidad con el país de los Estados Unidos Mexicanos y la importancia como aliado comercial, político, económico, entre otros".



El acta reseña que Montoya señaló que "por parte de la Rectoría de la Universidad Nacional, no se está de acuerdo con que se aplique lo establecido en el artículo 11 del Decreto Ley 770 de 2005, para que en razón a los oficios y saberes de Ninco Daza se pueda compensar excepcionalmente los requisitos para desempañar el cargo de embajador (...)".

Este es un apartado del acta. Foto: EL TIEMPO

Contrario a ella, el ministro Luna, según el acta, aseguró que tras estudiar el caso "se puede inferir que (Ninco Daza) tiene las cualidades para ejercer a plenitud

dicho cargo, a pesar de no cumplir con los requisitos de formación académica".



"Adicionalmente, las áreas de foco de lo que ha sido su experiencia están alineadas con la política del Gobierno del señor Presidente Gustavo Petro", aseguró el jefe de la cartera de la Ciencia, Tecnología e Innovación.

Por lo anterior, Luna dio su concepto favorable y autorizar la compensación "de los requisitos por la experiencia sobresaliente en el desempeño de las ocupaciones".



En esa misma línea opinó Manrique, quien mencionó que "después de un exhaustivo estudio de la norma, así como la hoja de vida y la experiencia (...) recomienda la compensación excepcional de requisitos".

A pesar del voto negativo de Montoya, finalmente la decisión del comité fue avalar el nombramiento por mayoría, pues eran 2 votos contra uno.

Las razones de Dolly Montoya

Dolly Montoya, rectora de la Universidad Nacional. Foto: Cortesía Universidad Nacional

En otro apartado del acta se lee que la rectora de la Universidad Nacional envió el 19 de enero una ampliación de su argumentación para votar en contra de compensar los requisitos en el caso Ninco.



Hay que tener en cuenta que en el decreto que avaló el nombramiento de Ninco Daza se tuvo en cuenta que el ahora embajador participó en el tercer simposio de estudiantes de Política y Relaciones Internacionales llamado 'Novedad y cambio en los sistemas políticos' del 5 al 6 de agosto de 2014, el cual fue organizado por la facultad de Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Sergio Arboleda.



Además, se incluyó que Ninco participó en el modelo de la Organización de las Naciones Unidas el 3 de mayo de 2015, organizado por la Universidad de la Sabana. En este, dicen, fue destacado como "representante sobresaliente".



En su experiencia laboral, resaltan que trabajó en la unidad de trabajo legislativo del exsenador Gustavo Bolívar. Allí se encargó de la coordinación y estrategia de publicidad.



Sin embargo, para Montoya entre esta lista no se demuestra su experiencia sobresaliente en el desempeño de ninguna disciplina, ocupación, arte u oficio. "Su corta experiencia (2 años) no presenta relevancia o reconocimiento, que lo ubiquen como líder o referente en alguna área política, debido a que no ha ocupado alguna dignidad que lo lleve a lograr reconocimiento", señala.



Además agrega que en México están asentadas todas las grandes empresas colombianas, "que esperan apoyo de su gobierno para desarrollar iniciativa privada, generar fuentes de empleo, nuevos recursos y exportaciones".



Dice la rectora que ese país se ha convertido en el mayor receptor de inversión extranjera directa y a su vez el segundo país que más recibe visitantes en el mundo es de Colombia, "por ello se requiere que tenga cuando menos y de forma excepcional, experiencia en una disciplina acorde al sector empresarial o entorno comercial y muy conocedor tanto de México como de Colombia".



Para Montoya, el nivel de la diplomacia acreditada en México de todas las misiones es muy alto y "no sería conveniente presentar un embajador que no reúne requisitos ni experiencia, porque deberá tener amplio conocimiento en materia jurídica, comercial como de la Alianza del Pacífico".

Entre sus argumentos, la rectora explica que el embajador debería tener conocimientos migratorios internacionales, jurídicos y de política exterior, pues expone que México es el primer receptor de movilidad académica, nuestro tercer socio comercial, el país del mundo que más inadmite colombianos.



Afirma que si bien Ninco es un joven de 28 años, al tener poca experiencia "podía haberse destacado como líder juvenil o estudiantil o sobresalir en algún área, aspecto que aquí no se demuestra; como consecuencia de lo anterior, no se adjunta reconocimiento alguno".

Los cuestionamientos del sindicato

Desde el sindicato Unión de Funcionarios de Carrera Diplomática y Consular (Unidiplo) cuestionaron al ministro Luna y a Manrique. "Será que @arturolunat o @cesarmanriques nombrarían a alguien con 2 años de experiencia no relacionada y sin título profesional en un cargo directivo en @MincienciasCo o en @DAFP_COLOMBIA?".



Luego repararon: "Y si no, ¿por qué avalan un nombramiento no idóneo cuando se trata de @CancilleriaCol?".



En diálogo con este diario, la presidenta de Unidiplo, la cónsul en Uruguay María Angélica García, explicó que ese tipo de nombramientos afecta la profesionalización del servicio diplomático. “El mensaje que se manda con esto es que la vía para ocupar estos cargos no es la carrera diplomática y que los méritos no son importantes”.



Señala que esta situación es “frustrante” por varias razones. Por un lado, por el tiempo que les toma a los funcionarios de carrera llegar a ser embajadores, ya que deben cumplir una serie de requisitos para subir en el escalafón hasta llegar al cargo de embajadores, lo cual puede tomar hasta 25 años.



García cuenta que, por ejemplo, con el caso del embajador en México, les sorprende cómo ahora están "homologando experiencia profesional que no es relacionada ni suficiente para estos cargos con el fin de subsanar esos estudios que no tienen. Eso debilita el ingreso al concurso. No es coherente el discurso y la práctica".



Su falta de título profesional –explica la presidenta– no le hubiera permitido entrar al concurso que menciona, el cual se abre anualmente para que los ciudadanos puedan iniciar, si pasan los requisitos, la carrera diplomática. Pero desde el sindicato han visto cómo se ha disminuido el interés en este. Este año, por ejemplo, entraron 15 y en tiempos pasados eran hasta 40.

